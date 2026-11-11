Πέντε ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου βρίσκονται στο όριο τιμωρίας με δύο κίτρινες κάρτες, γεγονός που ενδεχομένως περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του Αλέσιο Λίσι για τη συνέχεια

Η ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό (1-1) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» άφησε ανοιχτά ζητήματα για τον Αλέσιο Λίσι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ασπρόμαυροι δεν διαθέτουν μεγάλα περιθώρια βαθμολογικών απωλειών. Πέρα από την προσπάθεια βελτίωσης της αγωνιστικής εικόνας, ο προπονητής καλείται να διαχειριστεί τις κίτρινες κάρτες πέντε ποδοσφαιριστών του.

Πριν από το ντέρμπι της δέκατης αγωνιστικής, ο Κρίστιαν Γιάκιτς ήταν ο μοναδικός παίκτης του Δικεφάλου με δύο κίτρινες κάρτες στο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο, ωστόσο, ο ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ παρατήρησε τους Ντιέγκο Κόστα, Σερίφ Εντιαγέ, Δημήτρη Γιαννούλη και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, οι οποίοι έφτασαν επίσης τις δύο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε από τους πέντε αντικρίσει ακόμη μία κίτρινη κάρτα θα συμπληρώσει το όριο τιμωρίας και θα απουσιάσει από μία αγωνιστική. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή αφορά βασικές επιλογές σε διαφορετικές θέσεις, περιορίζοντας ενδεχομένως τις διαθέσιμες λύσεις του Λίσι.

Οι Κόστα και Γιαννούλης έχουν ρόλο στην αμυντική γραμμή, ο Γιάκιτς στον άξονα, ο Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης και ο Ζίβκοβιτς στη μεσοεπιθετική λειτουργία. Μάλιστα, ο Σέρβος ήταν εκείνος που πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στον Ολυμπιακό, προσφέροντας στον ΠΑΟΚ τον βαθμό. Η προσεκτική διαχείριση των καρτών δεν σημαίνει ότι οι παίκτες μπορούν να περιορίσουν την ένταση των μονομαχιών τους.

Οι εναλλακτικές

Αντίθετα, το τεχνικό επιτελείο καλείται να σταθμίσει τις ανάγκες κάθε αναμέτρησης, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων και το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Με δεδομένη τη βαθμολογική πίεση, κάθε πιθανή τιμωρία μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό της επόμενης ενδεκάδας, ιδιαίτερα όταν αφορά ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτήσει σταθερή θέση στο βασικό σχήμα της ομάδας κατά το τελευταίο διάστημα της σεζόν.

Την ίδια στιγμή, οι ποδοσφαιριστές επιχειρούν να διατηρήσουν την προσοχή τους στους στόχους της σεζόν. Ο Σερίφ Εντιαγέ, πρώτος σκόρερ της ομάδας με έξι γκολ, τοποθετήθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα του ντέρμπι δεν αλλάζει τις φιλοδοξίες των Θεσσαλονικέων.

«Οταν ένας δεν είναι αρκετός, έρχονται περισσότεροι. +1 βαθμός στη συγκομιδή μας, αλλά οι φιλοδοξίες μας παραμένουν αναλλοίωτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σενεγαλέζος επιθετικός. Ανάρτηση πραγματοποίησε και ο Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης και στην ανάγκη συνεχούς προόδου. «Δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε βήμα βήμα», έγραψε ο βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός.

Διαφήμιση

Ο 27χρονος στόπερ, που αγωνίζεται ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές, με έξι συνεχόμενες παρουσίες στο αρχικό σχήμα. Στις τελευταίες αναμετρήσεις έχει συνεργαστεί στο κέντρο της άμυνας με τον Παντελή Χατζηδιάκο, αποκτώντας σταθερό ρόλο στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.

Στο μεταξύ, η διακοπή για τις εθνικές ομάδες συνοδεύεται από μία ξεχωριστή εκδήλωση στην Τούμπα. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 16:45, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν σε φιλική αναμέτρηση που αναδεικνύει τους δεσμούς των φιλάθλων των δύο συλλόγων.

Η ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν μετά τις 12:00, με τη Fan Zone να φιλοξενεί μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς και εκπλήξεις.

Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Γιώργος Μαυρίδης, ενώ ειδικός χώρος με έξι παιχνίδια θα λειτουργήσει για παιδιά έως δέκα ετών.

Διαφήμιση

Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν δώρα. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα συναντήσουν φιλάθλους για φωτογραφίες και αυτόγραφα, ενώ θα παρουσιαστεί η ιστορική διαδρομή της ασπρόμαυρης φανέλας.

Η γιορτή προσφέρει μια διαφορετική νότα στην καθημερινότητα του συλλόγου. Ωστόσο, μετά τη διακοπή, το ενδιαφέρον επιστρέφει στις επίσημες υποχρεώσεις, όπου ο ΠΑΟΚ χρειάζεται βαθμούς, αγωνιστική σταθερότητα και περιορισμό των απουσιών για να παραμείνει ανταγωνιστικός στη συνέχεια του πρωταθλήματος.