Στον 81χρονο Μ. Τζον Χάρισον το βραβείο Μπούκερ

Από τη φετινή εξάδα της βραχείας λίστας των υποψήφιων συγγραφέων για το βραβείο Μπούκερ νικητής αναδείχτηκε ο 81χρονος Μ. Τζον Χάρισον για το «The End of Everything» «τόσο για την εξαιρετική και επιδέξια γραφή του όσο και για την τεράστια φιλοδοξία του», σύμφωνα με την πρόεδρο της κριτικής επιτροπής του Βραβείου Μπούκερ, ιστορικό και κλασική φιλόλογο Μαίρη Μπίαρντ.

Αφετηρία του μυθιστορήματος είναι μία εξωγήινη εισβολή στις ακτές του Κεντ. Οταν ένας άνδρας ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες αντικείμενο που αρχίζει να μιμείται την ανθρώπινη συμπεριφορά, η ζωή του μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη βίας και αποσύνθεσης.

«Πρόκειται για την καταστροφή και την αποκάλυψη – και για το πώς, όταν βιώνεις την καταστροφή και την αποκάλυψη, δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες πινελιές αισιοδοξίας στο έργο. Υπάρχουν μικρές εικόνες ενός μέλλοντος έπειτα από όλα αυτά, οπότε υπάρχει ελπίδα», είπε η Μπίαρντ.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του ονόματος του νικητή η ίδια είπε ότι η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη. Η επιτροπή έψαχνε το βιβλίο εκείνο που μόνο άνθρωπος θα το είχε γράψει.