Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τάιμ άουτ

Την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ σε πέντε παιχνίδια που έδωσε μαζί του. Είχε χάσει στο Κύπελλο στο Γ. Καραϊσκάκης και έφερε δύο ισοπαλίες στην έδρα του μ’ αυτόν αντίπαλο στο πρωτάθλημα.

Στην Τούμπα έχασε και τα δύο ματς. Φέτος προέκυψε μία ακόμα ισοπαλία. Που ο ΠΑΟΚ την πανηγύρισε σαν νίκη και ο Ολυμπιακός την είδε ως πικρό αποτέλεσμα.

Οχι μόνο γιατί προηγήθηκε και δέχτηκε την ισοφάριση με ένα γκολ που μοιάζει με δώρο, αλλά και γιατί η ισοπαλία αυτή τον απομάκρυνε από τον Παναθηναϊκό.

Οι 4 βαθμοί απόστασης δεν είναι λίγοι αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει εννιά νίκες σε δέκα ματς και ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου πρέπει να παίξει με τον Ηρακλή στην έδρα του, τον Αρη στο Κλ. Βικελίδης και την ΑΕΚ, έχει δηλαδή δύσκολο πρόγραμμα.

Τιμωρίες

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο ματς με τον Ολυμπιακό έπειτα από μία εβδομάδα γεμάτη γκρίνιες, εντάσεις και εσωστρέφεια. Διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις του διαιτητή Τσέτσιλα στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό: ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης έκανε τη σχετική ανάρτηση.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ έθεσε εκτός ομάδας τον Τάισον για πειθαρχικό παράπτωμα. Οκτώ ποδοσφαιριστές έμειναν στη Θεσσαλονίκη λόγω τιμωριών και τραυματισμών. Κι όμως έστω κι έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε.

Ακόμα

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ως τα παιχνίδια της χρονιάς. Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό (ακόμα και μια ισοπαλία που θα τον απομάκρυνε από την πρώτη θέση) θα αντιμετωπιστεί ως κάτι σπουδαίο.

Πρέπει να πω ότι στη Θεσσαλονίκη δεν ξεχνούν τον τρόπο που κέρδισε το τελευταίο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ: το 2023-24 ο ΠΑΟΚ έγινε πρωταθλητής χάρη σε συνεχόμενες νίκες στα play off.

Από τότε στον κόσμο του υπάρχει η πίστη ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί, αρκεί βέβαια η ομάδα να είναι σχετικά κοντά στην πρώτη θέση και να έχει δείξει τη σκληράδα της και την αξιοπιστία της στα μεγάλα ματς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Για να είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω πως μπορεί να ξαναδούμε πρωτάθλημα σαν εκείνο. Πιστεύω αντιθέτως, όπως δείχνει και η ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, ότι ο τίτλος σπανίως κρίνεται στα ντέρμπι του τέλους, αλλά τον κερδίζει όποιος δεν έχει απώλειες στα ματς με τους μικρότερους και μπει στα play off πρώτος.

Αλλά δεν διοικώ εγώ τον ΠΑΟΚ. Αυτοί που τον διοικούν, ξέρουν την ομάδα και τον κόσμο της σίγουρα καλύτερα από μένα. Και θεωρούν ότι ένα καλό αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι είναι ικανό να μετατρέψει ένα πρωτάθλημα γεμάτο δυσκολίες, σε ένα πρωτάθλημα γεμάτο ηρωισμούς.

Ο κόσμος σπάνια κατανοεί τις δυσκολίες. Αλλά πάντα αγαπάει τους ήρωες.

Ζίβκοβιτς

Ενας ήρωας του ΠΑΟΚ είναι ο Ζίβκοβιτς που αναμενόταν να είναι πρωταγωνιστής – και αυτό συνέβη. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει μια τρομερή παράδοση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αγωνίζεται σ’ αυτά τα παιχνίδια σαν να θέλει να υπενθυμίζει πάντα στους Ερυθρόλευκους ότι το καλοκαίρι του 2020 ήταν ένα βήμα από το να υπογράψει στον Ολυμπιακό και ότι η μεταγραφή τότε δεν ολοκληρώθηκε όχι γιατί αυτός δεν ήθελε να έρθει στον Πειραιά (ίσα ίσα…) αλλά γιατί ο Ολυμπιακός έκανε πίσω.

Πολύ σωστά πράττοντας οι διοικούντες του ΠΑΟΚ τού έδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα και ένα δεύτερο κίνητρο: του ανανέωσαν το συμβόλαιο καθιστώντας τον έναν απ’ τους καλύτερα αμειβόμενους παίκτες της Σούπερ Λίγκας.

Ο Ζίβκοβιτς κατέβηκε αυτήν τη φορά στο Γ. Καραϊσκάκης με δύο στόχους: πρώτον, για να θυμίσει στον Ολυμπιακό ποιος είναι και δεύτερον, για να δείξει ότι εκτιμάει πάρα πολύ αυτή την ανανέωση συμβολαίου που του έγινε σε μία στιγμή που οι εμφανίσεις του δεν είναι και οι καλύτερες.

Ο Ζίβκοβιτς πήρε το ντέρμπι προσωπικά. Και όταν έχει κίνητρο κάνει τη διαφορά.

Κίνητρο

Και ο Ολυμπιακός θα πει κάποιος είχε τεράστιο κίνητρο, διότι αν κέρδιζε αυτό το παιχνίδι θα είχε κερδίσει το δεύτερο ντέρμπι του στο πρωτάθλημα και κυρίως θα βρισκόταν πιο κοντά στον Παναθηναϊκό απ’ όσο βρίσκεται σήμερα.

Θυμίζω ότι όταν έγινε το ματς στο Φάληρο ο Ολυμπιακός ήξερε το αποτέλεσμα των Πρασίνων στο Καυτανζόγλειο. Ομως ο Ολυμπιακός έχει δύο προβληματάκια.

Το πρώτο ότι τον βαραίνουν πάρα πολύ οι βαθμοί που έχει χάσει μέχρι τώρα από τον ΟΦΗ και τον Βόλο, καθώς είναι βαθμοί που δύσκολα θα χάσουν οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου.

Το δεύτερο που φάνηκε να τον βαραίνει είναι το ίδιο το σερί που τρέχει με προπονητή τον Ιμανόλ. Αυτά τα συνεχόμενα 1-0, του έδωσαν μεν βαθμούς, πλην όμως φαίνεται ότι δημιούργησαν και ένα προβληματάκι νοοτροπίας.

Σκορ

Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ φαινόταν ότι παίζει για να κερδίσει 1-0 σαν άλλο σκορ να μην υπάρχει. Οταν άνοιξε το σκορ, κάποιοι από τους παίκτες του (οι περισσότεροι…) γύρισαν πίσω.

Ενώ μετά το γκολ του Γκονζάλες ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να απελευθερωθεί από το όποιο άγχος, μπήκε σε μια φάση τεράστιας σύγχυσης που τελικά έφερε και το λάθος του τερματοφύλακα Ορτέγκα.

Που ναι μεν είναι μεγάλο, αλλά ήρθε σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός πιεζόταν. Ενα λεπτό πριν ο Χατζηδιάκος είχε χάσει τη δεύτερη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα έπειτα από αυτή που έχασε το πρώτο ημίχρονο ο Ζαφείρης που βρέθηκε απέναντι από τον Ορτέγκα από πάσα (ποιου άλλου;) του Ζίβκοβιτς.

Τάιμ άουτ

Μετά το γκολ του 1-0 ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη ένα τάιμ άουτ. Ο προπονητής θα έπρεπε να φωνάξει τους παίκτες του, να τους εξηγήσει τι λάθος κάνουν, και να δώσει οδηγίες για το πώς η ομάδα θα πρέπει να διαχειριστεί τα τελευταία 30 λεπτά.

Το κακό είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι παίκτες πρέπει να έχουν αυτό που λέμε «ενιαία σκέψη», δηλαδή να ακολουθήσουν ένα πλάνο το οποίο γνωρίζουν και να το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο.

Αλλά ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει προπονητή πρόσφατα, έχει πάρα πολλά να μάθει από τον Ιμανόλ και δεν έχει φτάσει ακόμα σε ένα προσδοκώμενο επίπεδο ποδοσφαιρικής ωριμότητας ώστε να διαχειριστεί μια τέτοια συνθήκη.

Επαιξε με τη φωτιά και με την Κηφισιά, ας μην το ξεχνάμε. Φωνάζει βέβαια για ένα πέναλτι που δεν του δόθηκε: δύσκολα θα το έπαιρνε. Αλλά για τη διαιτησία του πρωταθλήματος θα τα πούμε αύριο…