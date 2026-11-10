Δουλειά δεν είχαμε, δουλειά βρήκαμε. Κάθε μέρα που περνάει, περνάμε και μια στενοχώρια με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ.

Ο καθένας έχει τον σεβντά του.

Αλλά προτείνει κανείς συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ; Οχι. Χρειάζεται για κάποιο λόγο κάποια συνεργασία; Ούτε. Προσφέρεται κανείς να γίνει συνεργάτης του; Ουδείς.

Τότε τι συζητάμε; Μάλλον σε δουλειά να βρισκόμαστε.

Κάτι μπερδεμένα περί ανταγωνιστών που δεν είναι αντίπαλοι είχε πει ο Τσίπρας, που ψάχνει κάπου να πιαστεί.

Και μετά έφυγε… Παρίσι, Ηπειρος κι ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τηλεφώνημα.

Τώρα μαθαίνω ότι δεν περπατάει κι η κουβέντα (;) του ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που προς έκπληξη πολλών εξακολουθούν ακόμη κάπου να υπάρχουν.

Τι να βγει όμως από μια ανύπαρκτη κουβέντα;

Ακόμη περισσότερο που οι εξ αριστερών ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ακόμη καταλάβει τι είναι το καλώδιο με την Κύπρο, τι δουλειά κάνει, γιατί ενδιαφέρει, τι παίζεται και ποιος είναι ο ρόλος των Γάλλων.

Οταν δεν κατέχεις τα στοιχειώδη, δεν μένουν και πολλά να κουβεντιάσεις.

Βεβαίως έχει ευθύνη κι η κυβέρνηση που τους θεωρεί στόκους και τους αφήνει στην απέξω να λένε σαχλαμάρες.

Είναι κι αυτό απότοκο της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Οπως μάλιστα έλεγε πρόσφατα ένας κορυφαίος υπουργός, «τι να συζητήσεις μαζί τους; Ούτε καταλαβαίνουν τι τους λες, ούτε ξέρουν τι λένε».

Κρίσιμο, αλλά τι να κάνεις; Στη δημοκρατία δεν επιλέγουμε συνομιλητές.

Στο Ισραήλ (που σε κάποιους δεν αρέσει) πλακώθηκαν στις κάλπες, αλλά τώρα συζητούν πώς θα φτιάξουν κυβέρνηση ακόμη κι οι πλακωμένοι.

Σε όλες τις δημοκρατίες ευρωπαϊκού τύπου τα κόμματα έχουν βρει κάποιο ελάχιστο πεδίο συνεννόησης. Δεν τσακώνονται σαν πλύστρες στον φωταγωγό.

Σε κρίσιμα κυρίως θέματα, όπως το καλώδιο με την Κύπρο ή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι κυβερνήσεις ενημερώνουν τις αντιπολιτεύσεις και οι αντιπολιτεύσεις σέβονται την κυβέρνησή τους.

Εχουν τις διαφορές τους, βεβαίως. Τις διαφωνίες τους, ασφαλώς.

Αλλά δεν ξέρω πουθενά σε όλη την Ευρώπη κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις να αλληλοκατηγορούνται ότι είναι «προδότες» και «εγκληματική οργάνωση».

Ούτε έχω βρει κανέναν Τύπο, ακόμη και στην πιο χυδαία εκδοχή του, να διακινεί αθλιότητες όπως κάτι δικές μας εφημερίδες.

Τι να κουβεντιάζουμε λοιπόν για συνεργασίες; Αυτό μας μάρανε; Με ποιον θα πάει το ΠΑΣΟΚ ή η ΝΔ που δεν μιλιούνται μεταξύ τους;

Ας μάθουν πρώτα να συζητούν σαν κανονικοί άνθρωποι και μετά κουβεντιάζουμε τι δουλειά θα κάνουν.

Διότι όταν ο διάλογος δεν έχει δουλειά, κάποιος την πληρώνει.