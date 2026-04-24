Σε σκληρό τόνο και εκτιμώντας πως το μοντέλο της μονοκομματικής αυτοδύναμης κυβέρνησης ουσιαστικά έχει τελειώσει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε από τους Δελφούς τόσο στο σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και σε αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδέοντάς τα νοηματικά: «Οι πολιτικώς κατηγορούμενοι για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο αυτό καθαυτό, μέσω της ΕΥΠ και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού (…) ως πολιτική οντότητα, έπεσαν θύματα τώρα κάποιων άλλων υποκλοπών. Είναι η “εκδίκηση της γυφτιάς”, είναι η εκδίκηση των υποκλοπών, υπεκλάπησαν εν τέλει οι υποκλέπτοντες, πολιτικά εννοώ. Δεν μιλάω για τα ίδια πρόσωπα, αλλά μιλάω για την ίδια πολιτική συλλογικότητα, για να χρησιμοποιήσω έναν πιο, ας πούμε, τρυφερό όρο».

«Συρροή ατυχιών»

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια «συρροή ατυχιών», για μια «συναστρία σκανδάλων», στην οποία διασταυρώνεται το πιο εντυπωσιακό επικοινωνιακά σκέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπόθεση των υποκλοπών: «Ολα αυτά έχουν ένα κοινό υπόστρωμα, τη λειτουργία των θεσμών, την ποιότητα των θεσμών, την αντίληψη περί θεσμών, τον σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκθέτεις την ηγεσία της Δικαιοσύνης σε μία κοινωνική κριτική ή, πολύ χειρότερο, σε μία κοινωνική καχυποψία. Αυτό το κάνεις έχοντας στα χέρια σου όλους τους μοχλούς της εξουσίας, χωρίς να σε παρεμποδίζει κανείς», επεσήμανε ο Βενιζέλος.

Παράλληλα, εκτίμησε πως οι κυβερνήσεις που λειτουργούν πρωθυπουργοκεντρικά, με το βασικό πρόσωπο που έχει την εξουσία να αποφασίζει για τα πάντα, από το ποιος θα γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας έως τους νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες δεν μπορούν να υπάρξουν πια, «χωρίς στην πραγματικότητα ούτε ενδοκυβερνητική, ούτε ενδοκομματική, ούτε κοινωνική και πολιτική συζήτηση». Στο πλαίσιο της επιστροφής στη μεταπολιτευτική κανονικότητα, ο Βενιζέλος προοικονόμησε αλλαγές στην κυβέρνηση: «Εγώ λοιπόν που έχω μελετήσει τα εκλογικά αποτελέσματα της Μεταπολίτευσης, σας λέω αυτό που έχουμε πει ξανά οι δυο μας, ότι το εκλογικό σώμα κάνει δύο φορές την ίδια επιλογή, δίνει πάντα μία και μία δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία δεν δίνει όμως, πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο», τόνισε. «Η επάνοδος στην κανονικότητα προϋποθέτει ότι θα μελετήσουμε το τι έγινε τη δεκαετία της κρίσης, θα δούμε τι αδικίες, τι ανισότητες έχουν δημιουργηθεί, πώς μπορούμε να το αποκαταστήσουμε αυτό, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ξανά ένα κοινωνικό συμβόλαιο».

Τσίπρας: «Επιστρέφω από πατριωτική ευθύνη»

Μια από τις αλλαγές που έρχονται είναι και η επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με τη δημιουργία νέου κόμματος – του οποίου το όνομα δεν αποκάλυψε στη δική του παρουσία στο Φόρουμ των Δελφών. «Εγώ έρχομαι ξανά στην πολιτική δραστηριότητα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και τη χώρα (…) Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. «Εγώ δεν έρχομαι να κάνω τον αρχηγό κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές», σχολίασε – με έμμεση αναφορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη –, τονίζοντας πως «αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής». Στο αφήγημα της επόμενης ημέρας που παρουσίασε, ο Τσίπρας έκανε τέσσερις προτάσεις για την οικονομία, ενώ απάντησε και για τις επικρίσεις που δέχτηκε για την αποκάλυψη πως έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από τον Ιανουάριο του 2015: «Κάποιοι νομίζουν πως είμαστε στη χώρα των Λωτοφάγων. Και δεν θυμόμαστε ότι η κρίση σε αυτή τη χώρα δεν ξεκίνησε στις 25 Γενάρη του 2015 (…) Πέντε χρόνια πριν μπαίναμε στο ΔΝΤ και αυτά τα πέντε χρόνια είχαμε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δισ. ευρώ», ανέφερε, δείχνοντας στις ευθύνες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. «Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στην κυβέρνηση, ήταν άλλες κυβερνήσεις, διαδοχικές, που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κανένα πρόγραμμα, δημιούργησαν τεράστια ανασφάλεια και έλλειμμα εμπιστοσύνης και φύγανε 80 δισ. ευρώ. Και αυτό που χαρακτήρισαν κάποιοι επικίνδυνο, είναι πως είπα ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε να φύγουν άλλα 30 δισ.», σχολίασε.