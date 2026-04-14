«Δεν προσπαθώ να γίνω ήρωας. Δεν προσπαθώ να κάνω προπαγάνδα. Αυτό που βίωσα ήταν πολύ άσχημο. Η ταπείνωση και η μεταχείριση που έλαβα μπροστά στο παιδί και τον σύζυγο μου ήταν πολύ άσχημη. Φυσικά, έχει ξεκινήσει μια νομική διαδικασία», δήλωσε η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια.

Tη Μεγάλη Παρασκευή κατήγγειλε στα social media ότι δεν την άφησαν να μπει στην Ελλάδα επειδή δύο χρόνια πριν είχε τραγουδήσει το εθνικιστικό εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης.

«Ξέρετε τι είναι αυτό το χαρτί που κρατάω στο χέρι μου φίλοι μου; Μου αρνήθηκαν την είσοδο στην Αθήνα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα “Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος” και επειδή τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια”», πρόσθεσε.

Οι άκρως προκλητικοί στίχοι του εμβατηρίου βέβαια δεν μιλούν μόνο για τα λουλούδια που ανθίζουν αλλά για την καταστροφή της Σμύρνης και για ηττημένους εχθρούς που –όπως αναφέρεται- φεύγουν σαν τον άνεμο.

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε όταν το τραγούδησε επί ελληνικού εδάφους, η ίδια δήλωσε πως θα ξαναέκανε το ίδιο.

«Είμαι ένας καλλιτέχνης που εμφανίστηκε εκεί με ελληνική άδεια. Τώρα, είμαι από την Τουρκία, τι περιμένετε να τραγουδήσω; Τι έπρεπε να τραγουδήσω; Γαλλικά; Αγγλικά; Είμαι μια Τουρκάλα τραγουδίστρια και εμφανίζομαι σε ένα τουρκικό φεστιβάλ. Φυσικά και θα τραγουδήσω τουρκικά τραγούδια».

Η συναυλία στην Κομοτηνή το 2024

Καλοκαίρι 2024 και στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, η Ισίν Καρατζά, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, τραγουδά μαζί με μικρά παιδιά στη σκηνή το εμβατήριο που υμνεί τον Κεμάλ.

Για πολλούς η επιλογή του τραγουδιού θεωρήθηκε ασέβεια εντός ελληνικού εδάφους σε μια εκδήλωση μάλιστα που είχε συγχρηματοδοτηθεί και από την περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Είμαι παιδί του Ατατούρκ. Το λέω αυτό με μεγάλη υπερηφάνεια σε κάθε σκηνή. Όταν εμφανίστηκα για τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης το 2024, και θέλω να ξέρετε ότι ο αριθμός των Τούρκων που ζουν εκεί είναι περίπου 100-130 χιλιάδες συμπατριώτες μου», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Η στάση της αυτή θεωρήθηκε από αρκετούς ως αντίποινα για τη συναυλία της Δέσποινας Βανδή που ματαιώθηκε δύο εβδομάδες νωρίτερα στη Σμύρνη καθώς η Ελληνίδα ερμηνεύτρια είχε τότε αρνηθεί να τραγουδήσει μπροστά σε μια τεράστια αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια ζήτησε να μπει μια ελληνική σημαία δίπλα στην τουρκική, κάτι που αρνήθηκαν οι διοργανωτές. Η απόφαση της να αποχωρήσει εξόργισε την δήμαρχο Τσεσμέ που αντέδρασε έντονα επί σκηνής.

Λίγο μετά η χορωδία που θα πλαισίωνε την Βανδή τραγούδησε το «Εμβατήριο της Σμύρνης», το ίδιο που τραγούδησε δύο εβδομάδες μετά και η Ασίν Καρατζά στην Κομοτηνή.

Δύο χρόνια μετά την Κομοτηνή, κατήγγειλε πως ενώ επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα στην κόρη και τον σύζυγο της σε εκείνη δεν επιτράπηκε.

«Στην πραγματικότητα, περιμένω μια συγγνώμη, ξέρεις; Είναι μια συγγνώμη. Είναι κάτι πολύ απλό, στην πραγματικότητα», είπε.

Η ίδια είπε σε χθεσινή της συνέντευξη δήλωσε πως δεν προτίθεται να ξαναέρθει στην χώρα μας, επιλέγοντας τα τουρκικά παράλια για τις διακοπές της.

«Persona non grata» στην Ελλάδα η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια