Μπόλικο δράμα, δύο ρεκόρ, θύμησες του Αρκονάδα, η κατάρα του Γκριεζμάν και μία γλυκιά κούπα για τη Σοσιεδάδ επιφύλασσε ο 124ος τελικός του Copa del Rey ανάμεσα στους Βάσκους και την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το τρόπαιο κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (4-3) μετά το ισόπαλο 2-2 μετά τα 120 λεπτά αγώνα. Ο 24χρονος κίπερ Ουνάι Μαρέρο φόρεσε την μπέρτα του σούπερ ήρωα αποκρούοντας τα δύο πρώτα σουτ από τα 11 μέτρα, των Σόρλοτ και Χούλιαν Αλβαρες.

Γέννημα θρέμμα του Σαν Σεμπαστιάν και της Σοσιεδάδ, ο Μαρέρο είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της ομάδας και αυτός που εμψύχωσε τον τελευταίο εκτελεστή Πάμπλο Μαρίν πριν στείλει στον έβδομο ουρανό τους Βάσκους.

Τη στιγμή που το προ εξαετίας ballboy κατευθυνόταν για την εκτέλεση του πέναλτι ο Μαρέρο στο πρόσωπο του οποίου οι Βάσκοι βλέπουν από προχθές τον μυθικό τερματοφύλακά τους Αρκονάδα, έσπευσε κοντά του, τον φίλησε στο μάγουλο και του είπε να φέρει τη νίκη.

Ο Μαρίν υπάκουσε, έστειλε την μπάλα ψηλά στη δεξιά πλευρά της εστίας του Μούσο χαρίζοντας το τέταρτο Κύπελλο της Σοσιεδάδ στα 116 χρόνια ιστορίας της. Ταυτόχρονα έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα μετά την Μπέτις που κατακτά το τρόπαιο για δεύτερη φορά στη διαδικασία των πέναλτι. Η προηγούμενη ήταν το 1987 ξανά με αντίπαλο την Ατλέτικο.

Ο τελικός ξεκίνησε με το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, το οποίο πέτυχε ο Μπαρενετσέα στο 14ο δευτερόλεπτο με κεφαλιά. Επίσης ο αρχηγός της Σοσιεδάδ Ογιαρθάμπαλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (με πέναλτι) όπως έκανε και στους πέντε προηγούμενους τελικούς που έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ισπανίας και τη Σοσιεδάδ.

Ο… καπετάνιος Ματαράτσο

Στους μεγάλους πρωταγωνιστές ανήκει φυσικά και ο άνδρας από την κομητεία του Μπέργκεν του Νιου Τζέρσεϊ, με πτυχίο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια. Πρόκειται για τον Αμερικανό με τις ιταλικές ρίζες Πελεγκρίνο Ματαράτσο ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σοσιεδάδ πριν από τέσσερις μήνες τη στιγμή που βρισκόταν λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, την αναζωογόνησε και πλέον είναι ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στο Σαν Σεμπαστιάν.

«Είναι χαρά να μπορώ να φέρνω χαρά σε τόσους πολλούς ανθρώπους», είπε ο Ματαράτσο ο οποίος έγινε ο πρώτος αμερικανός προπονητής που κατακτά τρόπαιο στο Big 5 των πρωταθλημάτων.

Η ένταση στη διάρκεια του τελικού δεν του επέτρεψε να συνειδητοποιήσει το διακύβευμα. Το αντιλήφθηκε μόνο στη στιγμή που ο Μερίν έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του Μούσο και άρχισαν να τρέχουν οι συμπαίκτες του για να τον αγκαλιάσουν.

«Εκείνη η στιγμή ήταν που κατάλαβα πως είναι αληθινό. Οραματίζεσαι την επιτυχία και πιστεύεις σε αυτήν και εμπιστεύεσαι τους παίκτες, αλλά μέχρι να περάσεις τη γραμμή του τερματισμού δεν έχεις πραγματικά την αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει πράγματι συμβαίνει. Και με αυτό το πέναλτι, χρειάστηκαν μερικές στιγμές για να το συνειδητοποιήσω, αλλά είναι απλώς καθαρή χαρά».

Ο Ματαράτσο επιμένει πως η επιτυχία της ομάδας στους τελευταίους μήνες δεν οφείλεται μόνο σ’ αυτόν αλλά στη σκληρή δουλειά όλων και στην ποιότητα των παικτών εκ των οποίων οι περισσότεροι προέρχονται από τα σπλάχνα της Σοσιεδάδ.

«Δεν έχω περπατήσει ποτέ στο νερό, αλλά πρέπει να είναι έτσι», δήλωσε ο αρχηγός Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. «Είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα τρόπαιο με την ομάδα της ζωής σου. Υστερα από αυτό η καριέρα μου έχει ολοκληρωθεί και μπορώ να πεθάνω ευτυχισμένος».

Η απογοήτευση

Ο τελικός του Copa del Rey ήταν η τελευταία ευκαιρία του Αντουάν Γκριεζμάν να κατακτήσει τον πρώτο εγχώριο τίτλο με την Ατλέτικο στα δέκα χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Ο Γάλλος θα αποχωρήσει από τους Κολτσονέρος στο τέλος της σεζόν για να περάσει τον Ατλαντικό για χάρη του Ορλάντο και ο στόχος του πλέον είναι η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ.

Απαρηγόρητος ο Ντιέγκο Σιμεόνε ο οποίος τελευταία φορά ηγήθηκε της Ατλέτικο στην κατάκτηση του Κυπέλλου το 2013. Ο Αργεντινός απέδωσε την ήττα στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των παικτών του. Σημείωσε πως θα χρειαστεί καιρός για να ξεπεράσει η ομάδα του την ήττα ενώ τόνισε πως προς το παρόν δεν σκέφτεται την Αρσεναλ την οποία θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.