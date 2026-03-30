Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Σεβίλλης προειδοποίησαν ότι η εταιρεία στην οποία εργάζονται, τους «ωθεί» σε απεργία που θα μπορούσε να επηρεάσει την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του τελικού του Copa del Rey, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Απριλίου (22:00) στο «Λα Καρτούχα».

Ο Πάμπλο Γκόμεζ, εκπρόσωπος της ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κατηγόρησε την εταιρία ότι αρνείται να διαπραγματευτεί, ώστε να υπάρξει συμφωνία στην αύξηση του προσωπικού στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου της Ανδαλουσίας.

Εκτός από το ότι «δεν κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ότι ο όμιλος έχει προτείνει στο προσωπικό «μια νέα δομή βαρδιών, που σημαίνει λιγότερο προσωπικό ανά ημέρα, τη στιγμή που οι επιχειρησιακές ανάγκες αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν κατά 10% κατά τη θερινή περίοδο που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα».

«Παρά τις προσπάθειές μας να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, η οποία, τονίζω, δεν σχετίζεται με οικονομικά ζητήματα, η εταιρεία μας ωθεί στο να κηρύξουμε απεργία άμεσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ένωσης, ο οποίος αναγνώρισε τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν, «δεδομένου ότι θα επηρεαστούν ο τελικός του Copa del Rey και η Γιορτή του Απρίλη (από την Τρίτη 21 Απριλίου έως την Κυριακή 26 Απριλίου)».

Η ΣΑΕΡΚΟ κατέχει την παραχώρηση για τον πύργο ελέγχου της Σεβίλλης για αεροσκάφη κάτω από τα 1.900 πόδια και διαθέτει «εντελώς ανεπαρκές προσωπικό», σύμφωνα με το συνδικάτο, το οποίο τόνισε τη σημασία του έργου των ελεγκτών.

Αυτοί επιβλέπουν όχι μόνο τις πτήσεις που εισέρχονται ή αναχωρούν από το αεροδρόμιο, αλλά και «τις απογειώσεις των ελικοπτέρων του 061 από το Λα Καρτούχα», καθώς και όλη την εναέρια κυκλοφορία στην πόλη και τις γύρω περιοχές.