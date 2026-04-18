Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη μετακόμισή του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την επόμενη σεζόν, η οποία θα είναι και η τελευταία πριν μπει η ομάδα στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό και… στεριώσει εκεί μετά πολλά χρόνια αμέτρητων «πηγαινέλα», ίσως να μην ήταν η πιο σημαντική. Ακόμα πιο σημαντικό και από το γεγονός πως οι Πράσινοι θα πάνε στην Καλογρέζα και θα εγκατασταθούν εκεί για όλη την τελευταία χρονιά πριν τον Βοτανικό είναι ότι το ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης» ετοιμάζεται πλέον να… κατεβάσει ρολά. Να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα, να περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, να αφήσει πίσω του χιλιάδες αναμνήσεις σε αμέτρητο κόσμο που πάτησε έστω και μια φορά το πόδι του εκεί.

Το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σηματοδοτεί την αρχή του τέλους ενός γηπέδου το οποίο αποτελεί το σπίτι του Παναθηναϊκού. Το αληθινό του σπίτι, εκεί που μεγάλωσε το Τριφύλλι, εκεί που έγινε γνωστό, εκεί που έχει συνδυάσει μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του. Θα είναι το ένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός εκεί, το πρώτο μετά την ανακοίνωση πως οι Πράσινοι δεν θα αγωνιστούν ξανά στη φυσική τους έδρα. Θα πέσει οριστικά η αυλαία σε ένα φιλικό μεγάλου βεληνεκούς που ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός να διοργανώσει πριν απ’ τις αρχές της επόμενης σεζόν. Αλλά όσον αφορά τα επίσημα παιχνίδια του, τα τρία ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα είναι τα τελευταία που θα παίξει ο σύλλογος που συνέδεσε το όνομά του με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Φυσικά, το γεγονός πως το συγκεκριμένο ντέρμπι θα είναι το τελευταίο με τον αιώνιο αντίπαλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας, δίνει και ένα διαφορετικό κίνητρο σε όλους στον Παναθηναϊκό. Από τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή, μέχρι τον κόσμο που θα γεμίσει τη Λεωφόρο και θέλει οι μνήμες του να συνοδεύονται από μια νίκη απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο. Υπάρχουν πολλά ντέρμπι μεταξύ των δύο που έγιναν στο συγκεκριμένο γήπεδο, τόσο σε παλαιότερες εποχές, όσο και στη σύγχρονη ιστορία του γηπέδου. Από τότε που ανακατασκευάστηκε και ο Παναθηναϊκός γύρισε εκεί, έχουν υπάρξει πολύ μεγάλα ματς που έμειναν στον κόσμο χαραγμένα. Ενα απ’ αυτά το 2-2 του 2003-04, που έφερε τον Παναθηναϊκό σε θέση φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου εκείνης της σεζόν, όπως έφερε και το περιβόητο τηλέφωνο του Δούρου με τον Νίκο Αλεφαντο.

Ενα ντέρμπι με μεγάλη ένταση, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην ισοφάριση χάρη σε ένα γκολ του Γιάννη Γκούμα στο 81′ και χάρισε τον καθοριστικό – όπως αποδείχτηκε – βαθμό στους Πράσινους που επανήλθαν στην κορυφή του πρωταθλήματος έπειτα από οχτώ χρόνια. Είναι αξέχαστο το τελευταίο ντέρμπι Αιωνίων με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου να φοράει τα πράσινα και μάλιστα να είναι εκείνος που το έκρινε, τη σεζόν 2004-05, λίγους μήνες πριν αλλάξει στρατόπεδο και επιστρέψει στη Λεωφόρο ως παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι εκείνο το παιχνίδι της σεζόν 2014-15, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1, ένα ντέρμπι που έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή, που πανηγυρίστηκε έντονα από τον κόσμο, αλλά εν τέλει οι Πράσινοι έχασαν τους βαθμούς λόγω επεισοδίων που είχαν προηγηθεί στο γήπεδο.

Είναι η βραδιά που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα της σεζόν 2022-23 κυριολεκτικά στην τελευταία φάση όταν δόθηκε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αβιλα πάνω στον Iωαννίδη και ο Σπόραρ ισοφάρισε για το τελικό 1-1, σε ένα ματς που πανηγυρίστηκε σαν νίκη. Είναι και οι βραδιές που δεν πήγαν καλά για τον Παναθηναϊκό, αλλά που και αυτές μεγαλώνουν τον μύθο ενός γηπέδου τόσο ιστορικού. Το 1-4 του Κυπέλλου Ελλάδος, το 1-1 και τα όσα έγιναν με τον ρέφερι Ευθυμιάδη. Στους μεγάλους… έρωτες, όπως αυτός μεταξύ Παναθηναϊκού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας, χαραγμένα μένουν τα πάντα. Και τα καλά και τα άσχημα, για να σου θυμίζουν όλα όσα έζησες.