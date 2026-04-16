Ξεσπούν οι γονείς της 19χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, την ώρα που οι Αρχές εντείνουν τις έρευνες για να αποκαλύψουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό της και να αποδοθούν ευθύνες.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου η νεαρή είχε βρεθεί το μοιραίο βράδυ μαζί με τρεις νεαρούς άνδρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ανάμεσά τους βρίσκεται ένας πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών, ενώ και οι τρεις αποτελούν βασικά πρόσωπα της έρευνας και εξετάζονται για τον ρόλο τους στα γεγονότα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο δωμάτιο, φέρεται να έγινε χρήση κοκαΐνης, μάλιστα περισσότερες από μία φορές.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η επαναλαμβανόμενη χρήση επιβάρυνε σημαντικά τον οργανισμό της 19χρονης, οδηγώντας σε ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής της. Οι αστυνομικοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα περίπου 60 τελευταία λεπτά πριν από την κατάρρευσή της, καθώς θεωρούν ότι μέσα σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα κρύβεται το «κλειδί» της υπόθεσης.

Οπως προκύπτει από μαρτυρίες και τα μέχρι τώρα δεδομένα, η νεαρή παρουσίασε έντονη αδιαθεσία, με την κατάστασή της να χειροτερεύει γρήγορα, μέχρι που κατέρρευσε. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι κινήσεις και οι αποφάσεις των τριών ανδρών. Εχουν προσαχθεί και στη συνέχεια συνελήφθησαν, ενώ εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελούμενη διά παραλείψεων, και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Οι αντιφάσεις

Οι Αρχές εξετάζουν αν, ενώ αντιλήφθηκαν ότι η 19χρονη βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, δεν προχώρησαν άμεσα στην κλήση ασθενοφόρου ή στην παροχή βοήθειας που θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήρια. Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, η χρήση των ουσιών έγινε με τη συναίνεση της κοπέλας και αρχικά δεν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οπως αναφέρουν, όταν κατάλαβαν ότι η κατάσταση ξεφεύγει, επιχείρησαν να αντιδράσουν, ωστόσο οι ενέργειές τους φαίνεται να ήταν καθυστερημένες και ανεπαρκείς.

Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι η 19χρονη δεν παρέμεινε στο δωμάτιο, αλλά φέρεται να μεταφέρθηκε εκτός αυτού. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος πήρε αυτή την απόφαση, αν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ τους και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε τελικά σε εξωτερικό χώρο, όπου και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Οι καταθέσεις των τριών ανδρών εξετάζονται εξονυχιστικά, καθώς φέρεται να υπάρχουν αντιφάσεις σε επιμέρους σημεία.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί διασταυρώνουν όσα έχουν πει με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο του ξενοδοχείου όσο και της ευρύτερης περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τη διαδρομή και τις κινήσεις τους. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η προέλευση των ναρκωτικών ουσιών. Ερευνάται ποιος προμήθευσε την κοκαΐνη, αν υπήρξε αγοραπωλησία και αν στοιχειοθετούνται επιπλέον κατηγορίες, όπως διακίνηση ναρκωτικών.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν την ποσότητα και το είδος των ουσιών που υπήρχαν στον οργανισμό της, καθώς και η ιατροδικαστική έκθεση που θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να κρίνουν και το αν υπήρχαν περιθώρια σωτηρίας σε περίπτωση έγκαιρης παρέμβασης. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα σε όλα τα επίπεδα, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή ακόμη και διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Την ίδια ώρα, οι γονείς της 19χρονης βιώνουν έναν αβάσταχτο πόνο και ζητούν δικαιοσύνη. Με λόγια γεμάτα οργή και θλίψη, επιμένουν ότι η αλήθεια δεν έχει ακόμη ειπωθεί πλήρως και καλούν τις Αρχές να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τον άδικο χαμό της κόρης τους.