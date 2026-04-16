Αφρικανική σκόνη και ατμοσφαιρικά φαινόμενα πάνω από την Αθήνα προκαλούν εντυπώσεις τις τελευταίες ημέρες, όμως η πραγματικότητα φαίνεται πιο σύνθετη από ό,τι αποτυπώνεται στους εντυπωσιακούς χάρτες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι απεικονίσεις αυτές συχνά δημιουργούν μια αίσθηση υπερβολής γύρω από το φαινόμενο.

Στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι που λειτουργούν ευεργετικά. Ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα, εμποδίζοντας τη σκόνη να φτάσει σε επίπεδα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Έτσι, παρά την εικόνα που παρουσιάζεται σε χάρτες και εφαρμογές, η ποιότητα του αέρα στα χαμηλά επίπεδα παραμένει σε γενικές γραμμές καλή. Οι πολίτες δεν φαίνεται να εκτίθενται σε συνθήκες που να προκαλούν ανησυχία ή προβλήματα υγείας.

Η σκόνη σε υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας

Την ίδια στιγμή, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας επικρατεί διαφορετικό μοτίβο κυκλοφορίας. Ρεύματα νοτιοανατολικών ανέμων μεταφέρουν αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη, όπου παραμένει αιωρούμενη, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού.

Το χαρακτηριστικό αυτό «πέπλο» γίνεται ορατό κυρίως τις ώρες με έντονη ηλιοφάνεια, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κοντά στο έδαφος. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, οι συγκεντρώσεις σκόνης παραμένουν σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα.

Η εικόνα και η πραγματικότητα

Για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι τιμές δεν υπερβαίνουν τα όρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία. Παρ’ όλα αυτά, η δραματική απεικόνιση του φαινομένου σε ψηφιακούς χάρτες συχνά ενισχύει την εντύπωση μιας κρίσιμης κατάστασης.

Η πραγματική εικόνα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, είναι σαφώς πιο ήπια: η σκόνη παραμένει κυρίως σε υψηλά στρώματα και η καθημερινότητα στην πόλη δεν επηρεάζεται σημαντικά.