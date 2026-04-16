Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου 2026 στο Μεταξουργείο, όταν ένας άγνωστος τραυμάτισε 40χρονο άνδρα στο πόδι, προκειμένου να του αποσπάσει την τσάντα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή της οδού Βίκτορος Ουγκώ, όπου ο δράστης πλησίασε τον 40χρονο, αλγερινής καταγωγής, και τον απείλησε με μαχαίρι. Ο άνδρας προσπάθησε να αντισταθεί, ωστόσο ο δράστης τον τραυμάτισε στο πόδι και διέφυγε, αρπάζοντας την τσάντα του θύματος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν καταθέσεις μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη και να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή του.