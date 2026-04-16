Ερωτήματα και αναστάτωση προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στην Πτολεμαΐδα με μιά γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής.

Η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε οικοδομή της οδού Μακεδονομάχων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Η άτυχη γυναίκα, 59 ετών, ήταν καθηγήτρια και, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε στον πέμπτο όροφο της ίδιας οικοδομής όπου εντοπίστηκε νεκρή.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, συνεχίζοντας ωστόσο την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.