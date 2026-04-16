Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Φαλάσαρνα, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα μέσα σε σπηλιά στην παραθαλάσσια περιοχή, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο θάνατος του άνδρα εκτιμάται ότι επήλθε πρόσφατα, καθώς η κατάσταση της σορού δεν παραπέμπει σε προχωρημένη αποσύνθεση. Ο άνδρας βρέθηκε γυμνός, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.