Το είδωλο της ποπ αποκάλυψε ότι το νέο της άλμπουμ, «Confessions on a Dance Floor: Part II» – μια συνέχεια του χορευτικού άλμπουμ της του 2005 που έλαβε διθυραμβικές κριτικές – θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από την Warner Records.

Θα είναι το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και είναι μια επανασύνδεση με τον DJ Stuart Price, τον παραγωγό του αρχικού «Confessions on a Dance Floor», το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Hung Up», «Sorry», «Jump» και άλλες.

Η βασίλισσα της ποπ έκανε την ανακοίνωση με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, μαζί με το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο την απεικονίζει να κάθεται πάνω σε ηχεία φορώντας μωβ εσώρουχα και ροζ ύφασμα να καλύπτει το πρόσωπό της.

Σε δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το Variety, η Madonna κοινοποίησε το «μανιφέστο» της ίδιας και του Price κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ: «Πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με το σώμα μας. Αυτά είναι πράγματα που κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια – είναι πραγματικά πνευματικές πρακτικές. Άλλωστε, η πίστα είναι ένας τελετουργικός χώρος. Είναι ένα μέρος, στο οποίο συνδέεσαι – με τις πληγές σου, με την ευθραυστότητά σου. Το να χορεύεις rave είναι τέχνη. Είναι το να ξεπερνάς τα όριά σου και να συνδέεσαι με μια κοινότητα ομοϊδεατών. Ήχος, φως και δόνηση/ Αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας/ Μας τραβούν σε μια κατάσταση έκστασης. Η επανάληψη του μπάσου, δεν το ακούμε απλώς αλλά το νιώθουμε. Αλλάζει τη συνείδησή μας και διαλύει το εγώ και τον χρόνο».

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του άλμπουμ έρχεται αφού η Madonna υπαινίχθηκε ότι ένα νέο άλμπουμ με χορευτική μουσική θα κυκλοφορήσει το 2026, μετά την επιστροφή της στη Warner Records σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από την εταιρεία.

Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες πως αύριο Παρασκευή θα έχουμε στα social ένα teasing του άλμπουμ, ενώ ήδη στα stories της βλέπουμε να κολλάνε αφίσες της σε Παρίσι και Λονδίνο!