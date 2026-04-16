Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την ταινία The Kaiser , μια επερχόμενη ταινία βασισμένη στα πρώτα χρόνια της καριέρας και το ντεμπούτο του Michael Schumacher στη Formula 1.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της επερχόμενης ταινίας, η οποία παράγεται από την Grey Universe Ltd. σε συνεργασία με τους συνεργάτες B2Y Productions, NFK και A1, θα επικεντρωθεί στο ντεμπούτο του Γερμανού οδηγού στο πρωτάθλημα.

«Το Kaiser είναι μια κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους που αφηγείται την ανείπωτη ιστορία της ανόδου του Michael Schumacher — από το πρωτοποριακό ντεμπούτο του το 1991 μέχρι τις καθοριστικές στιγμές που διαμόρφωσαν έναν θρύλο».

Πρωταγωνιστεί ο Ζίβκο Σιράκοφ ως Σουμάχερ. Μαζί του θα είναι ο Κρίστο Στόιτσκοφ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Άιρτον Σένα, ο Ντίμιτερ Ντ. Μαρίνοφ ως Έντι Τζόρνταν, ο Ρέιμοντ Στιρς ως Γουίλι Βέμπερ και η Βικτόρια Αντόνοβα ως Κορίνα Σουμάχερ.