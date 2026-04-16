Αλμα στο 3,9% έκανε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης που εκτινάχθηκαν εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ σημαντικές είναι οι αυξήσεις και στα τρόφιμα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού των τελευταίων τριών ετών.

Τον Μάρτιο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 30%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,1% και η βενζίνη κατά 11,4%. Μεγάλη ήταν και η άνοδος κατά 26,2% που κατέγραψαν σε μηνιαία βάση τα αεροπορικά εισιτήρια.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, εντοπίζονται στα καύσιμα, έως 27,4%, στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 22%, στο μοσχαρίσιο κρέας κατά 20%, σε αρνί-κατσίκι κατά 14,1%, σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη κατά 11,46%, στον καφέ κατά 11,3%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 3,9% τον μήνα Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις:

4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αβγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες – προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι – σάλτσες – καρυκεύματα.

0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα.

2,1% στην ομάδα Ενδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

5,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

0,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.

1,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη.

στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. 8,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά.