Ο κόσμος δεν είναι καλύτερα προετοιμασμένος για μια πανδημία σήμερα από ό,τι ήταν πριν από τον COVID-19. Αντίθετα, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Με αυτή την προειδοποίηση ο Ρίτσαρντ Χάτσετ, εκτελεστικός διευθυντής του Συνασπισμού για Καινοτομίες Επιδημικής Ετοιμότητας, εξηγεί ότι η επένδυση στην ετοιμότητα πλέον δεν είναι επιλογή, αλλά στρατηγική αναγκαιότητα: η έλλειψη προετοιμασίας ισοδυναμεί με «συσσώρευση χρέους» που θα πληρωθεί με θανάτους και οικονομικό αντίκτυπο όταν φτάσει η επόμενη πανδημία, την οποία θεωρεί «αναπόφευκτη». Προειδοποιεί και για κάτι άλλο: «Ισως όχι σήμερα, αλλά στο μέλλον, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και βιοσχεδιασμού θα γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων απειλών για την υγεία».

O πρόεδρος Τραμπ δεν απειλεί με αφανισμό μόνο πολιτισμούς αλλά και υπό εξαφάνιση είδη. Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί η απόφασή του να εξαιρέσει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου από κανόνες που προστατεύουν απειλούμενα θαλάσσια είδη στον Κόλπο του Μεξικού. Μεταξύ αυτών η φάλαινα Rice’s, ένα από τα πιο σπάνια είδη στον κόσμο, το οποίο ανήκει σε μια γενεαλογική γραμμή που υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν από την εμφάνιση του σύγχρονου ανθρώπου. Σήμερα, απομένουν περίπου 50 άτομα, περιορισμένα σε μια μικρή ζώνη του Κόλπου του Μεξικού. Η απόφαση προβλέπει την απαλλαγή των ενεργειακών εταιρειών που δρουν στην περιοχή από υποχρεώσεις που μέχρι σήμερα περιόριζαν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στη θαλάσσια ζωή.

Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους πυθαγόρειους φιλοσόφους και επίσης φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης, ιατρός, μουσικός και ποιητής. Ο Εμπεδοκλής μας χαιρετά μέσα από τους αιώνες, καθώς εντοπίστηκαν 30 άγνωστοι, μέχρι σήμερα, στίχοι του σε αρχαίο πάπυρο στην Αίγυπτο. Τα αποσπάσματα θεωρείται ότι προέρχονται από το έργο του «Περί Φύσεως». Ο Εμπεδοκλής είναι γνωστός για τη θεωρία του περί των τεσσάρων στοιχείων – φωτιά, αέρας, γη και νερό – ενώ ταυτόχρονα έγραφε σε ποιητική μορφή, συνδυάζοντας φιλοσοφία και λογοτεχνία. Το νέο υλικό φωτίζει τις αντιλήψεις του για την αισθητηριακή εμπειρία, την όραση και την έννοια των «εκπομπών σωματιδίων», μια θεωρία που επιχειρεί να εξηγήσει πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του.

Tο Artemis 2 ξεκίνησε για την επιστροφή του στη Γη έπειτα από εξερεύνηση περιοχών της αθέατης πλευράς της Σελήνης. Οι Ριντ Ουάισμαν, Βίκτορ Κλόβερ, Χριστίνα Κοτς και Τζέρεμι Χάνσεν παρατήρησαν μια ολική έκλειψη Ηλίου από το Διάστημα και σημείωσαν νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος, στα 406.771 χιλιόμετρα. Την Τρίτη, την έκτη ημέρα της αποστολής, το διαστημόπλοιο «Orion» έχασε την επαφή με τη Γη για 41 λεπτά, όπως προβλεπόταν. «Σας αγαπάμε, από τη Σελήνη» έστειλαν μήνυμα οι αστροναύτες. Οταν το σήμα αποκαταστάθηκε το βίντεο έδειξε το θέαμα μιας μικροσκοπικής Γης να αναδύεται πίσω από μια μεγάλη Σελήνη. Oι πραγματικές διαστάσεις της μικρής μας ύπαρξης.