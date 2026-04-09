Πέντε ματς, δύο γκολ ενεργητικό και μηδέν νίκες… Όχι και πολλά για να πιαστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτόν τον πρώτο μήνα της παρουσίας του στον Άρη.

Ο Έλληνας τεχνικός προσπαθεί καιρό τώρα να συμμαζέψει την κατάσταση. Όχι να διορθώσει, όχι να «χτίσει». Δεν έχει τον χρόνο. Ψάχνει μόνο να πιαστεί από κάτι και να δώσει μία συνέχεια. Κάτι το οποίο του προσέφερε το πρώτο μέρος του αγώνα της περασμένης Κυριακής στη Λιβαδειά.

Τα πρώτα 45 λεπτά με τον Λεβαδειακό αποτελούν το βασικό στοιχείο που κρατά ο Γρηγορίου και θα πάρει… μαζί του στην άδεια που ξεκινάει από αύριο (10/04) για το Πάσχα. O καλύτερος Άρης επί των ημερών και ύστερα από αρκετό καιρό, με δημιουργία, τρεξίματα και ποιοτικές τελικές.

Ο Έλληνας προπονητής φαίνεται πως έχει εντοπίσει μια αποτελεσματική «συνταγή» και σκοπεύει να την αξιοποιήσει στο παιχνίδι με τον Βόλο, συνδυάζοντάς τη με τη δουλειά που θα γίνει έως τότε, διατηρώντας την επιθετική λειτουργία στο επίκεντρο. Όλα γύρω από το σχήμα με το οποίο ξεκίνησε στη Λιβαδειά και από το οποίο μπορεί να «πιαστεί» για να εξαντλήσει τα περιθώρια κατάκτησης της 5ης θέσης.