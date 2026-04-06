Η θητεία του Κάρλες Πέρεθ στον Άρη έχει ήδη χαρακτηριστεί ανεπιτυχής, αναλογικά με προσφορά και απολαβές. Παρόλα αυτά, ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να του δώσει ακόμη μία ευκαιρία στο «Λάμπρος Κατσώνης» την περασμένη Κυριακή.

Η απόφαση του Έλληνα προπονητή βασίστηκε σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στη δική του πρόθεση να δοκιμάσει ένα πιο επιθετικό σχήμα, ελπίζοντας πως θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό από τα προηγούμενα. Δεύτερον, στην εικόνα του ίδιου του Πέρεθ στις προπονήσεις της περασμένης εβδομάδας, όπου έδειξε ανεβασμένη διάθεση και αυξημένη ενέργεια. Πιθανότατα, αυτό αποτέλεσε και μια μορφή αντίδρασης μετά τον αποκλεισμό του από την αρχική ενδεκάδα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και καιρό. Ένας παίκτης που κοστίζει κοντά στο 1 εκατ. ευρώ ετησίως -ως δανεικός από τη Θέλτα- και δεν έχει αποδώσει ούτε στο ελάχιστο.

Ο Γρηγορίου τον τοποθέτησε στη θέση «10», απομακρύνοντάς τον από τον προβλέψιμο ρόλο του δεξιού εξτρέμ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πέρεθ κινήθηκε πιο κάθετα και άμεσα και έπαιξε περισσότερο σε πρώτο χρόνο που έδειξε να τον βολεύει. Μία εμφάνιση αντίδρασης από τον άλλοτε άσσο της Μπαρτσελόνα, η οποία πιθανότατα θα τον κρατήσει στα βασικά πλάνα του προπονητή για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.

Εάν ειδικά ερχόταν και το γκολ στη μεγάλη ευκαιρία που έχασε στο 38′, θα ήταν το τέλειο παιχνίδι. Ηταν όμως η μία από τις τρεις φορές που ο Άρης είδε τη μπάλα να σταματάει στο δοκάρι.

«Σπάει» τα δοκάρια φέτος μαζί με ΑΕΚ και Ολυμπιακό

Σε μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του, ο Άρης… βρήκε στα δοκάρια. Τα περισσότερα που έχει φέτος σε ένα παιχνίδι, δείγμα και της ατυχίας που τον… κυνηγάει φέτος.

Λίγο μετά τον Πέρεθ, ήταν και η σειρά του Τίνο Καντεβέρε να σημαδέψει το οριζόντιο του Γιούρι Λοντίγκιν… Για τον 29χρονο επιθετικό, αυτό ήταν το τρίτο δοκάρι στη φετινή σεζόν. Βρίσκεται συχνά μέσα στις φάσεις και απειλεί, όμως η τύχη δεν είναι με το μέρος του. Το ίδιο συνέβη και χθες, όπου ήταν από τους κορυφαίους του ΑΡΗ, συμβάλλοντας στη δημιουργία των δύο τερμάτων του Γκαρέ, παρότι το ένα δεν κατοχυρώθηκε.

Πέρα από τον Καντεβέρε, άλλοι οκτώ παίκτες του Άρη έχουν «σημαδέψει» τα αντίπαλα δοκάρια φέτος. Ο Πέρεθ και ο Μπουσαΐντ προστέθηκαν πρόσφατα σε αυτή τη λίστα, μετά τις προσπάθειές τους στη Λιβαδειά.

Συνολικά, ο Άρης βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατηγορίας με τα δοκάρια, πίσω από τα 16 της ΑΕΚ και τα 11 του Ολυμπιακού, αποτελώντας μία από τις λίγες ομάδες με διψήφιο αριθμό.