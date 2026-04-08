Αν ρωτήσεις έναν φίλο του Άρη για τον Τίνο Καντεβέρε, θα αναφέρθει πρώτα στους τραυματισμούς του και μετά σε όλα τα υπόλοιπα

Αποκτήθηκε ως μια δαπανηρή επένδυση για τον Αρη το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η συμμετοχή του στο φετινό πρωτάθλημα δεν ξεπερνά τα 541 λεπτά. Ένα νούμερο το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ευπάθειά του στους τραυματισμούς . Ένα στοιχείο που ήταν ήδη γνωστό στην ομάδα πριν την απόκτησή του. Παρόλα αυτά ο Άρης πήρε το ρίσκο.

Είναι ένας επιθετικός με συγκεκριμένες αρετές και διαφορετικό προφίλ από τον Λορέν Μορόν. Δεν συγκαταλέγεται στους κλασικούς «εκτελεστές», όμως διαθέτει αθλητικότητα, είναι δυνατός στο ψηλό παιχνίδι και συμμετέχει περισσότερο στη δημιουργία. Ηταν η επιλογή που θα αύξανε τον ανταγωνισμό με τον Ανδαλουσιανό. Έστω και αργά -ελέω τραυματισμών- φτάνει στο σημείο όπου στα μάτια του προπονητή αποτελεί την πρώτη επιλογή έναντι του Ισπανού, ειδικά επί Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Έλληνας προπονητής έχει επιλέξει τον 29χρονο στην κορυφή της επίθεσης, στα τρία από τα πέντε ματς που μετράει στον πάγκο του Άρη. Μετά από δύο μη ικανοποιητικές εμφανίσεις του Ισπανού απέναντι σε Πανσερραϊκό και ΟΦΗ, ο Γρηγορίου επανέφερε τον Καντεβέρε, με την απόφασή του να δικαιώνεται βάσει της εικόνας του παίκτη απέναντι στον Λεβαδειακό.

Μπορεί να μην βρήκε δίχτυα, όμως η συνολική του παρουσία ήταν θετική. Έδωσε ενέργεια στην επίθεση, δημιούργησε φάσεις και ουσιαστικά «έφτιαξε» δύο γκολ για τον Μπενχαμίν Γκαρέ, ενώ είχε και ένα δοκάρι — το τρίτο του στη σεζόν- σε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία.

Δεν μπορεί κανείς να του προσάψει έλλειψη παρουσίας στις φάσεις. Αντίθετα, βρίσκεται συχνά μέσα σε αυτές. Μετρά 25 τελικές σε 12 αγώνες, 2,27 xGoals συνολικά και 3,17 xGoals σε προσπάθειες εντός εστίας. Την ίδια ώρα, ο Μορόν έχει 47 τελικές με περίπου τριπλάσιο χρόνο συμμετοχής και τέσσερα γκολ.

Συνοψίζοντας, τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα του, καθώς έχει σαφώς λιγότερο χρόνο στο γήπεδο σε σχέση με τον Μορόν. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα αφορά την αποτελεσματικότητά του ή και την ατυχία του σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις, όπως στη Λιβαδειά ή στη Λεωφόρο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως —και λόγω των δικών του εμφανίσεων αλλά και εκείνων του Μορόν— έχει κερδίσει ένα προβάδισμα στα βασικά πλάνα του Γρηγορίου.

Μία ποιοτική λύση, αλλά η… εύθραυστη πλευρά της είναι αυτή που φθείρει κάπως την γενικότερη παρουσία του και δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε θέμα συζήτησης το επόμενο καλοκαίρι. Άλλωστε, ο Καντεβέρε έχει ένα συμβόλαιο που πλησιάζει το 1 εκατ. ευρώ και η προσφορά του απέχει… χιλιόμετρα από αυτά τα νούμερα.