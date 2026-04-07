Σε… λίρα εκατό εξελίσσεται η έλευση του Μπενχαμίν Γκαρέ στον Άρη τον περασμένο Ιανουάριο.

Παρότι έχει συμπληρώσει μόλις δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη, ο Αργεντινός έχει εξελιχθεί ήδη στο σημείο αναφοράς της επίθεσης, μέσα από την επιδραστικότητά του.

Σε ένα χρονικό διάστημα που για άλλους θα ήταν αναγνωριστικό, ο 25χρονος άσσος έχει προλάβει να πετύχει όσα άλλοι δεν κατάφεραν ή χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο για να αγγίξουν.

Μέχρι στιγμής μετρά δύο γκολ. Τρία αν είχε μετρήσει το καθαρό τέρμα που σημείωσε στη Λιβαδειά και ακυρώθηκε από τους Κουμπαράκη-Παπαπέτρου.

Αν αναλογιστεί κάποιος ότι μετράει μόλις επτά συμμετοχές, 463 λεπτά και δέκα τελικές προσπάθειες… καθόλου άσχημα δεν κυλάει το πρώτο διάστημα της θητείας του στον Άρη

Ο χαμηλόσωμος εξτρέμ έχει ήδη καταφέρει να αναδειχθεί δεύτερος σκόρερ της ομάδας. Ουσιαστικά θα μπορούσε να είναι μόνος του σε αυτή τη θέση με τρία γκολ, ωστόσο τυπικά τη μοιράζεται με τους Φαμπιάνο, Γένσεν, Ράτσιτς και Ντούντου, οι οποίοι βρίσκονται στο ρόστερ από την αρχή της χρονιάς.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το όνομά του απασχολεί έντονα τις συζητήσεις, με τον ΑΡΗ να βρίσκει στο πρόσωπό του μια αξιόπιστη επιθετική λύση, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο Λορέν Μορόν δεν βρίσκεται στην καλύτερή του κατάσταση και η υπόλοιπη γραμμή κρούσης δεν προσφέρει τα αναμενόμενα στο σκοράρισμα.

Οι επιδόσεις του Γκαρέ είναι τέτοιες που ήδη έχει ανοίξει η κουβέντα για την περίπτωσή του. Οχι σε επίσημο επίπεδο, ούτε ο Άρης κινείται για την αγορά του. Σίγουρα, όμως, στην Αλκμήνης τρίβουν τα χέρια τους και δειλά-δειλά σκέφτονται την επόμενη μέρα.

Θυμίζουμε ότι ο Γκαρέ ήρθε δανεικός από τη Βάσκο Ντα Γκάμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, με τη ρήτρα του να έχει οριστεί στα 3 εκατ. ευρώ.