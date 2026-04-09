«Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού αποτυπώνει πανικό», σχολίασε ο Χρήστος Γιαννούλης. Ε, ναι, γι΄ αυτό προτιμήθηκε μια πιο δοκιμασμένη μέθοδος αλλαγής ατζέντας χθες. Εγιναν οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση της χρήσης σόσιαλ μίντια στα παιδιά μέχρι 15 ετών. Βέβαια, σημειολογικά μιλώντας, η σκηνοθετική επιλογή να αρχίσει το βίντεό του στο TikTok ο Μητσοτάκης με το «six, seven», με το οποίο παραληρούν τα πιτσιρίκια, δεν ήταν και τόσο επιτυχής – αν αναλογιστεί κανείς πως η φράση λέγεται για να ειπωθεί το απόλυτο τίποτα.

Ρουσφέτια

Το κόμμα του Κώστα Τσουκαλά δεν άφησε αναπάντητη την απειλή του Αδωνη να ποστάρει ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει βουλευτές της αντιπολίτευσης. Εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η Δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά». Εγώ θα πρότεινα και κάτι ακόμη: να μας την αποκαλύψει ο ίδιος, είτε κληθεί είτε όχι. Θα τρεντάρει τρελά στα σόσιαλ μίντια.

Στοχοποίηση

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου θέλησε να επισημάνει ότι παρατηρεί «μια άδικη γεωγραφική στοχοποίηση» τις τελευταίες μέρες. Ζήτησε να μη βάζουμε «άδικες ταμπέλες σε μια ολόκληρη περιοχή», επισημαίνοντας ότι «δεν είναι συλλήβδην οι πολίτες απατεώνες στις Σέρρες, δεν είναι συλλήβδην παρανομούντες». Πάντως, για να μην μπερδευόμαστε, οι απορίες διατυπώνονται για τους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές της πενταεδρικής περιφέρειας, τα ονόματα των οποίων βρέθηκαν σε μια δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι για τους ψηφοφόρους της.

Ανυπόμονος

Ο Τραμπ, δήλωσε όσο κάνει προεκλογική καμπάνια για τον Ορμπαν στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς, τους ζήτησε να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Αν όμως οι Ιρανοί δεν πράξουν το ίδιο», συμπλήρωσε, «θα διαπιστώσουν ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι άνθρωπος με τον οποίο μπορεί κανείς να παίζει. Είναι ανυπόμονος. Θέλει να υπάρξει πρόοδος άμεσα». Δεν χρειαζόταν η διευκρίνιση. Δεν υπάρχει κανείς σ΄ αυτόν τον πλανήτη που δεν ξέρει ότι ο πλανητάρχης είναι 80χρονος με νοοτροπία (και σταθερότητα) 16χρονου.