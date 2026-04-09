Τα τραμπικά ποστ ήταν – ως συνήθως – υπερβολικά και γεμάτα πεζοκεφαλαία. Ο πρόεδρος ενημέρωσε την υφήλιο πως συμφώνησε να μην αφανίσει τον ιρανικό πολιτισμό για δύο εβδομάδες προκειμένου να ανοίξουν πλήρως, αμέσως και ασφαλώς τα Στενά του Ορμούζ. Η είδηση έγινε δεκτή με ανακούφιση, αλλά κανείς δεν πήρε τις διαβεβαιώσεις του για τη ναυσιπλοΐα στο σημείο απ΄ όπου περνάει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας ενέργειας τοις μετρητοίς. Παντού στον πλανήτη ξέρουν πόσο εύθραυστη είναι αυτή η εκεχειρία (προτού το επισημάνει ο Βανς, κατηγορώντας αξιωματούχους του καθεστώτος πως την υπονομεύουν).

Το ξέρουν όχι μόνο γιατί ο αμερικανός commander in chief αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό πιο γρήγορα κι απ’ τη σκιά του. Αλλά κι επειδή πρόσεξαν μερικά σημάδια. Ας πούμε, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν υποστήριξε ότι η κατάπαυση πυρός θα ισχύει και στον Λίβανο, ο Νετανιάχου όμως ξεκαθάρισε πως οι επιθέσεις στη Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν. Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα δύο εκδοχές του σχεδίου των 10 σημείων, το οποίο θέλει να αποτελέσει βάση των διαπραγματεύσεων. Σ’ αυτή που είναι γραμμένη στα φαρσί υπάρχει η φράση «αποδοχή του εμπλουτισμού» για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Στην αγγλική, που μοιράστηκε από ιρανούς διπλωμάτες στους δημοσιογράφους, λείπει.

Αισθητήριο

Ετσι, αρκετές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές – ο αυστραλός υπουργός Ενέργειας προειδοποίησε κιόλας τους πολίτες της χώρας του να μην περιμένουν πτώση στις τιμές του πετρελαίου επειδή δεν θεωρεί ότι τα Στενά άνοιξαν (κι η εκτίμησή του είναι βάσιμη, αφού πριν τα ξανακλείσουν οι Ιρανοί, ανέφεραν ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις τους θα συντονίζουν τη διέλευση των πλοίων από εκεί και ζητούσαν διόδια). Ακροδεξιοί ακτιβιστές στην Αμερική, πιστοί του τραμπισμού, ποντάρουν στην αποτυχία της εκεχειρίας γιατί φρονούν πως η Ουάσιγκτον δεν πήρε τίποτα από τις διαβουλεύσεις. Δημοκρατικοί γερουσιαστές υπογραμμίζουν ότι δεν μπορεί ο ένοικος του Λευκού Οίκου να απειλεί με εγκλήματα πολέμου, με γενοκτονία, και το Κογκρέσο να μην αντιδρά.

Η δε μέχρι τώρα εμπειρία από τους δύο γύρους διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν, τον τελευταίο χρόνο, δείχνει πως η κλιμάκωση των στρατιωτικών εντάσεων εν μέσω των συζητήσεων είναι κάτι παραπάνω από πιθανή. Ο Τραμπ διατείνεται για πολλοστή φορά ότι νικάει. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο υποδέχεται ο κόσμος τις αποφάσεις του φανερώνει πως έχει υποστεί την πιο συντριπτική ήττα. Γιατί ο χαρακτήρας του έχει ξεβάψει πάνω στο αξίωμά του. Εξαιτίας του ο λόγος του POTUS δεν έχει πια το βάρος που είχε. Κανείς δεν πιστεύει στο πολιτικό αισθητήριο της κεφαλής της υπερδύναμης.