Η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό ζήτημα δημόσιας συζήτησης, αλλά μια άμεση κοινωνική ανάγκη. Η ελληνική πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η καθημερινότητα των παιδιών έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στο ψηφιακό περιβάλλον, με κινδύνους που είναι πλέον μετρήσιμοι και επιστημονικά τεκμηριωμένοι.

Ηδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, ο έλληνας Πρωθυπουργός ανέδειξε το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, θέτοντάς το στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκτοτε, η Ελλάδα διαμόρφωσε μια συνεκτική στρατηγική που συνδυάζει εθνικές παρεμβάσεις με ενεργή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Το KidsWallet αποτέλεσε τον πρώτο λειτουργικό μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ η πρόταση για ενιαίο ευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης» συγκεντρώνει ήδη ευρεία στήριξη.

Η ανάγκη παρέμβασης επιβεβαιώνεται και διεθνώς. Χώρες όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και η Ισπανία υιοθετούν αυστηρότερα πλαίσια, με όρια ηλικίας, υποχρεωτική επαλήθευση και γονική συναίνεση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, εισάγει σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες ως προς την προστασία των ανηλίκων.

Η ελληνική ρύθμιση εστιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν με αλγοριθμικές λογικές ενίσχυσης της προσοχής. Πρόκειται για πλατφόρμες όπου οι χρήστες δημιουργούν προφίλ και αλληλεπιδρούν, όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Ο βασικός κανόνας είναι σαφής: παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Η εφαρμογή δεν ξεκινάει από αύριο. Τέτοιες παρεμβάσεις απαιτούν χρόνο, τεχνική προσαρμογή και συνεργασία με τις εταιρείες. Οι πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας και να προχωρήσουν σε επανεπαλήθευση των λογαριασμών, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.

Το κράτος δεν αναλαμβάνει ρόλο «ψηφιακού επιτηρητή» των πολιτών. Εποπτεύει τη συμμόρφωση των πλατφορμών μέσω αρμόδιων Αρχών, όπως η ΕΕΤΤ. Σε περιπτώσεις παραβάσεων ενεργοποιούνται ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ελέγχου, με κυρώσεις που μπορεί να φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών.

Η επιστημονική τεκμηρίωση είναι σαφής. Η υπερβολική χρήση ψηφιακών μέσων συνδέεται με άγχος, καταθλιπτικά συμπτώματα, διαταραχές ύπνου και κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, ενεργοποιεί μηχανισμούς ανταμοιβής στον εγκέφαλο παρόμοιους με εκείνους των εξαρτήσεων, επηρεάζοντας την αυτορρύθμιση σε μια κρίσιμη φάση ανάπτυξης.

Η ρύθμιση δεν υποκαθιστά την οικογένεια. Την ενισχύει. Οι γονείς καλούνται να αξιοποιήσουν εργαλεία όπως το KidsWallet, να θέσουν όρια και να καλλιεργήσουν υπεύθυνες ψηφιακές συνήθειες.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει διαβούλευση εντός του 2026, ψήφιση του νόμου το καλοκαίρι, παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έναρξη εφαρμογής το 2027. Η σταδιακή εφαρμογή αποτελεί προϋπόθεση αποτελεσματικότητας σε ένα σύνθετο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προστασία της ανηλικότητας: από την αντιμετώπιση του bullying και της ενδοοικογενειακής βίας, έως την καταπολέμηση της παράνομης διάθεσης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και της βίας μεταξύ ανηλίκων. Κοινός παρονομαστής είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου πρόληψης και φροντίδας, σε συνδυασμό με πιο συνεπή εφαρμογή κανόνων και κυρώσεων.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να θεσπιστούν κανόνες, αλλά να εφαρμοστούν στην πράξη. Και αυτό απαιτεί συνεργασία: κράτους, Ευρώπης, πλατφορμών και, πάνω απ’ όλα, της οικογένειας. Το μήνυμα όμως προς όλους είναι πλέον σαφές: το scrolling χωρίς όρια που βλάπτει τα παιδιά μας τελειώνει εδώ.

Ο Ακης Σκέρτσος είναι υπουργός Επικρατείας