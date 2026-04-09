Την ώρα που η χώρα ζει στον ίλιγγο πρωτοφανών σκανδάλων στην πολιτική ιστορία του τόπου, ο ευαγγελιστής μάς θυμίζει την οργή του Ναζωραίου για τους διεφθαρμένους της εποχής:

«Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και υμείς έξωθεν μεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι, έσωθεν δε μεστοί εστε υποκρίσεως και ανομίας…» (Ματθ.23, 2-28). «Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που μοιάζετε με τάφους λαμπερούς κι ασβεστωμένους που εξωτερικά φαίνονται όμορφοι, και μέσα είναι γεμάτοι οστά νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Ετσι και σεις, προς τα έξω φαίνεσθε στους ανθρώπους δίκαιοι, ενώ από μέσα είστε γεμάτοι υποκρισία και κάθε παρανομία».

Οσο οι αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κλονίζουν τη λαϊκή και κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη στην απερχόμενη κυβέρνηση, τόσο ο προεξάρχων αυτής προσπαθεί με παιδαριώδη φτιασίδια (rotation βουλευτών – υπουργών) να συντηρήσει τον «κεκονιαμένο τάφο» της κυβέρνησής του.

Ομως οι εκλογές είναι πλέον αναπόδραστες. Η στήριξη της κυβέρνησης σε βουλευτές υπό δικαστική δίωξη, συνιστά προφανή αναντιστοιχία με την αρχή της δεδηλωμένης πλειοψηφίας. Η παρατεινόμενη παρουσία τους στα κοινοβουλευτικά έδρανα, μετατρέπει τη Βουλή από θεσμό αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε μήτρα ατιμωρησίας. Και καθιστά την κυβέρνηση έωλη και κοινοβουλευτικά ανομιμοποίητη.

Η άρνηση του προέδρου του κυβερνητικού κόμματος και Πρωθυπουργού να θέσει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τους εμπλεκόμενους βουλευτές, υπονομεύει το Σύνταγμα και την αρχή της δεδηλωμένης, καθιστώντας επιτακτική την άμεση προσφυγή στις κάλπες για την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμοποίησης του ίδιου και της κυβέρνησής του.

Επισημαίνω ταυτόχρονα ότι η οργανωμένη και συνεχιζόμενη επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (της «Ρουμάνας») και των Ανεξάρτητων Αρχών, τόσο στο σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστούν συστηματική υπονόμευση του κράτους δικαίου: Η εκτελεστική εξουσία επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς δικαστικούς και ελεγκτικούς θεσμούς για να συγκαλύψει «πάσαν ακαθαρισίαν και ανομίαν» της.

Διάγουμε μία θεσμική κρίση που θεραπεύεται μόνο με ενεργοποίηση του συνταγματικού μηχανισμού προσφυγής στη λαϊκή κυριαρχία: Αμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή σε εκλογές για νομιμοποίηση νέας κυβέρνησης, η οποία θα στηρίζεται σε διαυγή και στέρεη δεδηλωμένη και δεν θα εκβιάζεται από παράκεντρα και απόστρατους κατασκόπους.

Ηρθε η ώρα ο κυβερνητικός «κεκονιαμένος τάφος» να διαρραγεί χωρίς άλλη χρονοτριβή.

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής- καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου