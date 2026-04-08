«Οταν η διοίκηση δεν δουλεύει σωστά, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, δεν μιλάμε για ρουσφέτια. Ελέγχομαι για τη διερεύνηση αν μπορεί να αποκατασταθεί ένα λάθος», υποστήριξε ο Κώστας Σκρέκας, ο πρώην πια γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος. Του κόμματος, δηλαδή, το οποίο έχει πάρει ήδη δύο φορές τη λαϊκή εντολή να μεταρρυθμίσει αυτή τη «διοίκηση», ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική – ή, αν προτιμάτε τη γαλάζια αργκό, πιο επιτελική. Η διευκρίνιση είναι το σχόλιο.

Υποψήφια

Τελικά, η Κατερίνα Παπακώστα έλυσε τη σιωπή της. Ενημέρωσε το πανελλήνιο και πως θέλει να αρθεί η ασυλία της και ότι δεν θα κατέβει υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στην τελευταία ανακοίνωση, όμως, έβαλε κι έναν αστερίσκο. Δεν θα πολιτευτεί μόνο εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει εις βάρος της «σκιά ποινικής απαξίας» (εξού και ζήτησε άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης). Μάλλον δεν της εξήγησε κανείς ότι μετά το πρώτο φιάσκο με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, τα κριτήρια επιλογής για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ έχουν τροποποιηθεί κάπως.

Περιφέρεια

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν από τους πρώτους που ξεδίπλωσε την υπερασπιστική γραμμή των ελεγχόμενων εθνοπατέρων. Αλλά, μας την ξαναθύμισε, ποστάροντας πως η δική του αντίληψη για τον ρόλο του βουλευτή είναι να ίσταται ανά πάσα στιγμή αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε δίκαιο, εύλογο αίτημα και πρόβλημα κάθε συμπολίτη του. Προσέθεσε, βέβαια, πως παρότι φοβάται ότι γι’ αυτό διώκεται, συνεχίζει για τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης. Λογικό να νιώθει την ανάγκη να το διατρανώσει. Στην εκλογική του περιφέρεια ο Βελόπουλος βγήκε 2ος στις ευρωεκλογές.

Εξυπνάκιας

Διαρροές από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής θέλουν τον Παναγιώτη Δουδωνή να επισημαίνει στον Νότη Μηταράκη πως το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του βουλευτή και τον νεοδημοκράτη να του προτείνει, τώρα που θα κατέβει στη Λέσβο, να βγάλει ανακοίνωση πως δεν δέχεται πολίτες στο πολιτικό του γραφείο – αποκαλώντας τον, μάλιστα, εξυπνάκια. Μεταξύ μας, πάντως, αν δεν υπήρχαν οι κουτοπόνηροι, οι έξυπνοι δεν είχαν καμία τύχη.