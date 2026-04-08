Η απειλή και μόνο μιας αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν είχε άμεσο αντίκτυπο στον παγκόσμιο ανεφοδιασμό πετρελαίου. Ακόμη κι αν ο πόλεμος συνεχιστεί χωρίς τέτοια χτυπήματα, όμως, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για όλους πια. Ο κίνδυνος ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας αρχίζει να γίνεται ένα σενάριο με πολλές πιθανότητες να επαληθευτεί.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει ραγδαίες αυξήσεις της τιμής του αργού πετρελαίου, οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Οι οικονομικές αναταράξεις έχουν ήδη γίνει αισθητές. Εφόσον, μάλιστα, η διέλευση των πλοίων από εκεί εξακολουθήσει να είναι αδύνατη για έναν μήνα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, ορισμένες εκτιμήσεις θέλουν το Brent να αγγίζει τα 190 δολάρια το βαρέλι. Πολλοί θυμίζουν τον στασιμοπληθωρισμό που έφεραν οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η ιστορία θα επαναληφθεί.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ναρκοθετεί την παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και την ελληνική. Η συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση για την επάρκεια των καυσίμων αναπόφευκτα θα έρθει κι εδώ, ενώ το ολοένα και μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς θα επηρεάσει τις τιμές των περισσότερων προϊόντων. Το ενδεχόμενο ελλείψεων σε πετρέλαιο κίνησης κι αεροπορικά καύσιμα θα έχει επιπτώσεις στη βαριά βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Η μόνη διέξοδος από μια οικονομική κρίση που θα πλήξει ολόκληρο τον πλανήτη είναι ο άμεσος τερματισμός της σύγκρουσης.