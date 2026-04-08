Οι μετοχές μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών κατέγραψαν ισχυρή άνοδο σήμερα το πρωί λίγο μετά το άνοιγμα των χρηματιστηρίων, ύστερα από τη ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με την προοπτική του ανοίγματος και πάλι των Στενών του Ορμούζ.

Στο Παρίσι, γύρω στις 10:50 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Air France ενισχύθηκε κατά 13,85%. Στη Φρανκφούρτη, η μετοχή της Lufthansa σημείωσε άλμα κατά 11,54%, ενώ αυτές της easyJet και της Wizz Air (ουγγρική εταιρία) κατέγραψαν αντίστοιχα κέρδη 11,17% και 13,74% στο Λονδίνο.