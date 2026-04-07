Ενα βήμα πιο κοντά στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σταδιακά το υπουργείο Πολιτισμού, καθώς σχεδιάζεται η δημιουργία ενός είδους εσωτερικού chatbot, το οποίο θα έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου και θα μπορεί να απαντά σε ερωτήματα ερευνητών σαν να επρόκειτο για έναν εξειδικευμένο επιστήμονα. Θα συμβάλλει, παράλληλα, σε πολλούς τομείς, όπως επί παραδείγματι ο εντοπισμός προϊόντων αρχαιοκαπηλίας σε δημοπρασίες σε ελάχιστο χρόνο. Για τη δημιουργία του συστήματος αυτού θα αξιοποιηθούν πληροφορίες που είναι διάσπαρτες σε πολλά διαφορετικά σημεία – από το Αρχαιολογικό Δελτίο έως τα πρακτικά των Κεντρικών Συμβουλίων – επιτρέποντας τη μετάβαση σε «έξυπνα» συστήματα που «συνομιλούν» με τον χρήστη.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορεί, με κατάλληλη διαβάθμιση, να είναι διαθέσιμη και στο ευρύ κοινό, προσφέροντας εξατομικευμένες απαντήσεις ανάλογα με τον χρήστη, είτε πρόκειται για έναν μαθητή, είτε για έναν επισκέπτη αρχαιολογικού χώρου και σε αντίθεση με ένα στατικό κείμενο περιορισμένης έκτασης, η πληροφορία θα προσαρμόζεται στο επίπεδο γνώσης και στις ανάγκες του καθενός.

Η αρχή θα γίνει με την τεκμηρίωση και τη διαχείριση των ελληνικών μνημείων που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO καθώς και των χριστιανικών και οθωμανικών μνημείων που βρίσκονται ανά την επικράτεια. Για τη μετατροπή και την αξιοποίηση του αποθέματος του ΥΠΠΟ υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

«Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από το ΥΠΠΟ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό» ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά τη χθεσινή παρουσίαση, στην οποία παρευρέθηκαν ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην προεδρία της κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο καθηγητής του ΕΜΠ, Γεώργιος Στάμου, ο δρ. Κωστής Χλουβεράκης, εκ μέρους της Ernst & Young και η αναπληρώτρια διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου.

Δύο μελέτες

Η στρατηγική του ΥΠΠΟ βασίστηκε σε δύο εξειδικευμένες μελέτες με την πρώτη να έχει ως θέμα την «Εθνική στρατηγική ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση, διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» και τη δεύτερη να εστιάζει στη «Στρατηγική μελέτη για την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων κατά την ανάπτυξη της ΤΝ σε όλες τις μορφές τέχνης», οι οποίες και καταρτίστηκαν από την εταιρεία συμβούλων Ernst & Young και από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αντιστοίχως.

Παράλληλα το ΥΠΠΟ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΝ για τη Γλώσσα και τον Πολιτισμό, με την πρόσφατη υπογραφή μνημονίου με την εταιρεία Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία (Φάρος ΑΙ Factory), οπότε και συνδράμει στη δημιουργία ελληνικών χώρων δεδομένων, για τη γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά, στη δημιουργία και εκπαίδευση του Ελληνικού Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου βασισμένου σε έγκυρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και στην ανάπτυξη εργαλειοθήκης με σύνολα δεδομένων, υπηρεσίες και μοντέλα ΤΝ, για χρήση από δημόσιους φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.