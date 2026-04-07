Το υπουργείο Παιδείας συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές πολιτών (σε ποσοστό 29%) προς υπουργεία τις οποίες διερεύνησε ο Συνήγορος του Πολίτη τη χρονιά που πέρασε. Αυτό προκύπτει από την Ετήσια Εκθεση για το έτος 2025 που παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης.

Αρκετές αναφορές αφορούσαν το ολοήμερο σχολείο και τα προβλήματα που προκάλεσε εγκύκλιος που εκδόθηκε μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έθετε προϋποθέσεις για τη λειτουργία του. Η Αρχή ζήτησε την ανάκλησή της και την άμεση τοποθέτηση επαρκούς αριθμού αναπληρωτών ώστε το ολοήμερο να λειτουργεί κανονικά και χωρίς προϋποθέσεις.

Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ένα ακόμα θέμα που αναδείχθηκε. Η Αρχή επισημαίνει ότι η μη έγκαιρη κάλυψη των κενών οδηγεί σε καθυστέρηση έναρξης των μαθημάτων με συνακόλουθες παραβιάσεις του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση.

Ανάμεσα στις νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις της Αρχής (πάντα σε σχέση με την εκπαίδευση), είναι, μεταξύ άλλων, η πλήρης επαναφορά των μαθημάτων της πολιτικής παιδείας και της κοινωνιολογίας, η υιοθέτηση σύγχρονου μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η σταθερή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις σχολικές μονάδες, η επανεξέταση του ωρολογίου προγράμματος και η εξασφάλιση χώρου και χρόνου για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και του σεβασμού και της ενσυναίσθησης.

Τέλος, επισημαίνεται και το αίτημα να διαγραφεί φράση από το βιβλίο «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», που διδάσκεται στην Γ΄ Λυκείου, στην οποία μέρος των ανέργων χαρακτηρίζονται ως «τεμπέληδες» – κάτι στο οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα στο υπουργείο, μετά και τον σάλο που είχε προκληθεί.