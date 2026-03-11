Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση της απώλειας της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Τονίζεται, επίσης, πως όταν στη δημόσια συζήτηση εμπλέκονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητήματα υγείας ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση όλων των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων. Στόχος είναι η πλήρης και νηφάλια αποτίμηση της υπόθεσης, με γνώμονα τη θεσμική αξιοπιστία.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν βασίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Όπως τονίζεται, απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με σοβαρότητα, θεσμική ευθύνη και τον απαιτούμενο σεβασμό τόσο προς την εκλιπούσα όσο και προς τη σχολική κοινότητα.