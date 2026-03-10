Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις καταγγελίες για περιστατικά bullying που φέρεται να αντιμετώπιζε από μαθητές η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου, η οποία εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με δηλώσεις φίλων και κοντινών της προσώπων, η 57χρονη καθηγήτρια αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο. Όπως αναφέρεται, λίγο πριν από το εγκεφαλικό επεισόδιο είχε παραπεμφθεί σε επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί η «πνευματική της ικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα».

Την ίδια ώρα, σε αναρτήσεις στα social media γίνεται λόγος για προβλήματα που αντιμετώπιζε μέσα στην τάξη λόγω εκφοβιστικής συμπεριφοράς από μαθητές, ενώ καταγγέλλεται ότι η σχολική διοίκηση δεν κατάφερε να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση. Πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για αντιστροφή της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι «το θύμα παρουσιάστηκε ως θύτης», γεγονός που – όπως αναφέρουν – επιβάρυνε ψυχολογικά την εκπαιδευτικό.

Τι αναφέρει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της εκλιπούσας εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες. «Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένεια και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατο της αγαπημένης μας Σοφίας», δήλωσε ο σύντροφός της.

Παράλληλα, περιέγραψε τη Σοφία Χρηστίδου ως έναν άνθρωπο με ήθος και αρχές, με σημαντική μόρφωση και ακαδημαϊκή πορεία. Όπως ανέφερε, γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες – αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά – ενώ παράλληλα συνέχιζε τις σπουδές της στην Ιταλική Φιλολογία.

Από την πλευρά τους, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι μαθητές ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια. Οι γονείς εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, ωστόσο τονίζουν ότι η δημόσια διακίνηση μη τεκμηριωμένων ισχυρισμών στοχοποιεί αδικαιολόγητα ανήλικους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση συνέχισης της διασποράς ψευδών ή συκοφαντικών αναφορών, οι γονείς επιφυλάσσονται να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού εξέφρασε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ). Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η Δρ. Σοφία Χρηστίδου υπήρξε διακεκριμένη επιστήμονας με σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση, τη γλωσσολογία και τη μεταφρασεολογία.

Η εκλιπούσα είχε σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ήταν διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, διέθετε τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους και είχε διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Για τον πρόωρο θάνατό της εξέδωσε ανακοίνωση και η Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τονίζοντας ότι οι συνθήκες γύρω από την απώλειά της προκαλούν έντονο προβληματισμό για το κλίμα που επικρατεί σήμερα στα σχολεία.

Η ΕΛΜΕ απηύθυνε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της εκπαιδευτικού, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί σε όλες του τις διαστάσεις.