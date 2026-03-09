Θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης η είδηση του θανάτου της καθηγήτρια, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (07.03.20260), έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η εκπαιδευτικός νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Η είδηση του θανάτου της, αλλά και το γεγονός ότι νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media. Σύμφωνα με αναρτήσεις, η 57χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο, ενώ το εγκεφαλικό επεισόδιο φέρεται να συνέβη μετά την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα να διδάξει.

Οι ίδιες αναρτήσεις υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτικός βίωνε καταστάσεις εκφοβισμού μέσα στη σχολική τάξη από μαθητές, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο σύντροφός της ωστόσο τόνισε μιλώντας στο Star ότι οι υπεύθυνοι είναι οι συνάδελφοί της και όχι οι μαθητές όπως αρχικά κυκλοφόρησε ως είδηση.

Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Γονέων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι οι μαθητές ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας πως προσβάλλουν τους μαθητές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των γονέων: «Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στη σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.»

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών.»

Οι γονείς υπογραμμίζουν πως μέχρι σήμερα έχουν επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο, ωστόσο δηλώνουν ότι «σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος ενώπιον των αρμόδιων αρχών.»

Τέλος, επισημαίνουν ότι «η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.»

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας καταλήγουν ότι θα προστατεύσουν με κάθε νόμιμο μέσο τους μαθητές, τους καθηγητές και τις οικογένειές τους από ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές.

Ξέσπασε ο σύντροφός της: «Οι υπεύθυνοι είναι οι συνάδελφοί της και πρέπει να τιμωρηθούν»

O σύντροφός της είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά της είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά εναντίον οποιαδήποτε υπέυθυνου. Όπως εξήγησε μιλώντας στο Star υπέυθυνοι δεν είναι οι μαθητές αλλά συνάδελφοί της και κυρίως εκείνοι από την διέυθυνηση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας» είπε τονίζοντας ότι επρόκειτο για έναν καταπλητικό εκπαιδευτικό και άνθρωπο.

Μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για το ήθος αλλά και το εκπαιδευτικό της υπόβαθρο ο σύντροφός της ζητά να μην επαναληφθούν ξανά τέτοια περιστατικά.

«Πρέπει να τιμωρηρθούν οι υπεύθυνοι, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της» κατέληξε.