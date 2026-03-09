Έντονη ήταν η αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με αφορμή τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος καταλόγισε στην ΚΕΔΕ πως προσεγγίζει τα σημαντικά θέματα της Αυτοδιοίκησης με παρωχημένο τρόπο.

Με ανακοίνωσή της η Ένωση κάνει λόγο για ακατανόητες κι αδικαιολόγητες δηλώσεις του κ Χαρδαλιά, σε βάρος του Προέδρου και του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. «Πρώτον, η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. ασκεί πολιτική υπηρετώντας αδιαπραγμάτευτα μια βασική αρχή: ότι ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει. Να υπηρετεί πρώτα και πάνω από όλα τα συμφέροντα των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, κι όχι προσωπικές ή μικροκομματικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες κάποιων αιρετών, που αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση ως σκαλοπάτι για πολιτική ανέλιξη. Δεύτερον, ως Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. έχουμε άριστη συνεργασία, τόσο με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Γιώργο Χατζημάρκο, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η άριστη συνεργασία μας επιβεβαιώνεται από τις πολλές κοινές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει , πάνω σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του αυτοδιοικητικού θεσμού, ανάμεσα στα οποία είναι και τα ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες. Όλοι μας, υπηρετούμε έναν κοινό στόχο, την αναβάθμιση του κύρους του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, με όρους ισοτιμίας και ειλικρίνειας. Γιατί μέσα από την αναβάθμιση αυτή, Περιφέρειες και Δήμοι θα λειτουργούν περισσότερο αποτελεσματικά, προς όφελος της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ας μην ανησυχεί λοιπόν ο κ. Χαρδαλιάς, η λογική της συνεργασίας βρίσκεται σήμερα στο DNA των μελών των Δ.Σ., τόσο της Κ.Ε.Δ.Ε., όσο και της ΕΝ.Π.Ε.. Όποιος συμμετέχει ενεργά στις κοινές μας δράσεις, μπορεί αυτό να το αντιληφθεί».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση πως η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες «όχι με βάση προσωπικές ατζέντες, αλλά εκτελώντας ομόφωνες πολιτικές αποφάσεις Συνεδρίων και Γενικών μας Συνελεύσεων. Μόνον στα αιρετά μέλη των κορυφαίων οργάνων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης δίνουμε

λογαριασμό για τις πολιτικές που προωθούμε. Σε κανέναν άλλον. Αυτό να είναι ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση. Τέλος, επειδή εμείς σεβόμαστε πραγματικά τη μακρόχρονη και σημαντική αυτοδιοικητική και κυβερνητική διαδρομή του κ. Χαρδαλιά, ελπίζουμε οι σημερινές του δηλώσεις να αποτελούν μια άτυχη, ″κακιά παρένθεση″ στη διαδρομή του αυτή. Αν όχι, τότε οι δηλώσεις αυτές αποδεικνύουν ότι δεν είναι η δική μας προσέγγιση των ζητημάτων παρωχημένη, αλλά η δική του».