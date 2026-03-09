Με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Τρίτη 10 Μαρτίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ από το απόγευμα νεφώσεις θα εμφανιστούν και στην Πελοπόννησο.

Δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες ψιχάλες έως το μεσημέρι σε περιοχές της Εύβοιας, ενώ από το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα ορεινά της δυτικής Κρήτης.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες κατά τόπους, φαινόμενα που θα υποχωρήσουν σταδιακά μετά την ανατολή του ήλιου.

Άνεμοι έως 5-6 μποφόρ – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο 2 έως 4 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Συγκεκριμένα, θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη: Περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου αναμένονται μερική ηλιοφάνεια και αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπως στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές έως το απόγευμα στις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά, με σχηματισμό ομίχλης κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη: Κυρίαρχη η ηλιοφάνεια

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους έως το απόγευμα.

Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα παρατηρηθεί εκ νέου τοπικά περιορισμένη ορατότητα και σχηματισμός ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 3 έως 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας το ήπιο και ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού.