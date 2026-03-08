Με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι. Στη συνέχεια της εβδομάδας ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές.

Δευτέρα 9 Μαρτίου: Τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Τη Δευτέρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές με νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως έως το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα ανατολικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 έως 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 και τοπικά 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 και τοπικά 13 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 10 Μαρτίου: Κυριαρχία της ηλιοφάνειας και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα παρατηρηθούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ από το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στην Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 11 Μαρτίου: Τοπικές βροχές στα νότια – Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα

Την Τετάρτη σε Κρήτη, Κυκλάδες και Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ λίγες τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στη Στερεά, την Εύβοια και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί ασθενείς, στις νότιες θαλάσσιες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας.