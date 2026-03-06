Το Σάββατο 7 Μαρτίου αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, ωστόσο σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα καταστεί γενικά αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Παρόλα αυτά, πρόσκαιρες νεφώσεις τοπικά αυξημένες θα εμφανιστούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα ηπειρωτικά

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με πρόσκαιρες εντάσεις έως και 7 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει ακόμη και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο θα σημειωθούν λίγες παροδικά αυξημένες νεφώσεις από τις πρωινές έως και τις μεσημβρινές ώρες. Σε αυτό το διάστημα υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως 6 μποφόρ στα ανατολικά.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα εμφανιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 και τοπικά 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Κυριακή: Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα κεντρικά

Την Κυριακή 8 Μαρτίου αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένεςστο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά έως 7 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 13 με 14 και τοπικά 15 βαθμούς στα βόρεια και τους 16 με 18 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα: Λίγες ασθενείς βροχές κατά τόπους

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές της χώρας.