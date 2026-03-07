Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία εξέδωσε το δελτίο πρόγνωσης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 7 Μαρτίου 2026, ο καιρός στη χώρα παρουσιάζει ήπιες μεταβολές, με λίγες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά έως τις μεσημβρινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και βόρειοι-βορειοανατολικοί στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια, φτάνοντας τους 13-15 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 16-18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως το μεσημέρι. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 3 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές έως το μεσημέρι. Άνεμοι βορειοανατολικοί 3-6 μποφόρ και θερμοκρασία 4-18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 5-6 μποφόρ και θερμοκρασία 12-18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 11-19 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις έως το μεσημέρι και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία 7-17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας έως το μεσημέρι. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 5-15 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4-7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4-7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4-6 μποφόρ στα ανατολικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, βόρειοι 3-5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.