Σε δύο «ζώνες» καιρικών συνθηκών θα χωριστεί η χώρα τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως έως το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει έως 13-14 βαθμούς στα βόρεια, 15-17 στα ανατολικά και 18 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ανεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 15 και στα ανατολικά και βόρεια έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις έως το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 1 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες έως το μεσημέρι, κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου προβλέπονται ασθενείς βροχές και πιθανόν όμβροι στα βορειοδυτικά. Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5, τοπικά στον Πατραϊκό έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 5 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στην Κρήτη. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 16-17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.