Να βάλει τέλος στη ζωή του αποπειράθηκε ο Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη και κρατείται στο ψυχιατρε;oο των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στο μπάνιο, όπου είχε κόψει τις φλέβες του, προκαλώντας αναστάτωση στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό και επενέβησαν, αποτρέποντας τα χειρότερα, με τον Νορβηγό κρατούμενο να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Είχε μαχαιρώσει αστυνομικό σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν ο 32χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε μπαρ της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καυγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον 45χρονο Νορβηγό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε θαμώνες του καταστήματος, ενώ τραυματίστηκε και ακόμη ένας άνδρας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.