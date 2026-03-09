Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 προβλέπει λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως έως το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας έως 14 βαθμούς στα βόρεια και 18 στα δυτικά και τη νότια Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 7-15 βαθμοί, έως 13 στα ανατολικά και βόρεια.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις αυξημένες έως το μεσημέρι. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στα ανατολικά του νομού. Θερμοκρασία 5-14 βαθμοί Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά 6-7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες έως το μεσημέρι, κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στον Πατραϊκό. Θερμοκρασία 7-18 βαθμοί, χαμηλότερη κατά 2-3 στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με ασθενείς τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Άνεμοι βορειοανατολικοί 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 5-16 βαθμοί Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 11-18 βαθμοί Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Άνεμοι βορειοανατολικοί 5-7 μποφόρ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και 3-5 στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία 10-18 βαθμοί, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Ορατότητα περιορισμένη το πρωί. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4-6 στα ανατολικά, με εξασθένηση το απόγευμα. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά, έως 19 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες και Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη πρωί και βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά, ανατολικοί 4-5 μποφόρ στα νότια, βόρειοι 3-5 στις υπόλοιπες περιοχές. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και νότια έως το απόγευμα. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες βροχές στα βορειοδυτικά. Ορατότητα περιορισμένη το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 2-6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.