Η Τουρκία αύξησε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως και 25% για τα νοικοκυριά, καθώς η αύξηση του παγκόσμιου κόστους ενέργειας πιέζει το πρόγραμμα επιδοτήσεων της κυβέρνησης σύμφωνα με το Bloomberg. Οι αυξήσεις, που ανακοινώθηκαν από την εποπτική Αρχή ενέργειας, ισχύουν για όλες τις ομάδες χρηστών και περιλαμβάνουν στροφή προς την τιμολόγηση με βάση την κατανάλωση για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 17,5% και κατά 5,8% για τους βιομηχανικούς χρήστες. Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 18,6% για τη βιομηχανία και κατά 19,4% για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τουρκική κυβέρνηση επιδοτεί εδώ και αρκετά χρόνια τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης για τα νοικοκυριά. Οι υψηλότερες τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κινδυνεύουν να περιπλέξουν το πρόγραμμα αντιμετώπισης του πληθωρισμού της χώρας, το οποίο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έπειτα από χρόνια αυξανόμενου κόστους. Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο 30,9% τον Μάρτιο και οι οικονομολόγοι αναμένουν νέες πιέσεις τους επόμενους μήνες.

Συμφωνία για αύξηση παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου για τον Μάιο, μια συμβολική κίνηση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την παραγωγή και τις θαλάσσιες αποστολές από πολλά από τα μεγαλύτερα μέλη του καρτέλ. Οι βασικοί παραγωγοί με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία συμφώνησαν να αυξήσουν τους στόχους κατά περίπου 206.000 βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης την Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg. Με τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο να έχουν περιοριστεί από τον πόλεμο στο Ιράν και κορυφαίους παραγωγούς όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και το Κουβέιτ να αναγκάζονται να περιορίσουν τη διακίνηση, μια τέτοια κίνηση συμβολίζει την πρόθεση του καρτέλ να αναζωογονήσει την παραγωγή μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είχαν φτάσει κοντά στα 109 δολάρια την Παρασκευή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί κλιμάκωση του πολέμου, η οποία θα μπορούσε να παρατείνει τις διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Μείωση της μισθωτής απασχόλησης

Αρνητική επίδοση για έβδομο συνεχόμενο μήνα (από τον Ιούλιο του 2025) σημείωσε η αγορά εργασίας τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2025 απολύθηκαν από την εργασία τους 726.284 μισθωτοί, ενώ άλλοι 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς.

Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, κατά το μήνα Ιανουάριο 2026 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 18.744 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2026, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 199.215, ενώ οι αποχωρήσεις σε 217.959. Από τις συνολικά 217.959 αποχωρήσεις, οι 79.984 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 137.975 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η πλειοψηφία των θέσεων που «εξαφανίστηκαν» κατά τον μήνα Ιανουάριο αφορούν λήξη 110.292 συμβάσεων ορισμένου χρόνου (που δεν ανανεώθηκαν), ενώ ένα εξίσου σημαντικό τμήμα έχει να κάνει με οικειοθελείς αποχωρήσεις (86.899 θέσεις). Υπήρξαν και 29.807 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιανουαρίου 2026 και Ιανουαρίου 2025, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά -3.294 θέσεις εργασίας για τον Ιανουάριο 2026 (αρνητικό ισοζύγιο -18.744 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου -15.450 τον Ιανουάριο του 2025.

Αιτήσεις νέων για Youth Pass

Εως τις 15 Μαΐου 2026 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass, με τους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν 150 ευρώ σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του πολιτιστικού, τουριστικού και μεταφορικού τομέα.

Ελληνογερμανική συνεργασία

Η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Γερμανίας στον δυναμικό κλάδο των τροφίμων και ποτών βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής αποστολής που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2026 στην Αθήνα. Η αποστολή υλοποιείται με πρωτοβουλία του ομοσπονδιακού υπουργείου Γεωργίας, Διατροφής και Πατρίδας της Γερμανίας (BMLEH) σε συνεργασία με την GEFA Exportservice GmbH και τον οργανισμό Food – Made in Germany e.V., προκειμένου να φέρει σε άμεση επαφή επιλεγμένες γερμανικές εταιρείες με την ελληνική αγορά. Την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί Roundtable & Networking Dinner, όπου εκπρόσωποι της αγοράς και θεσμικοί φορείς θα συζητήσουν τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές του κλάδου.