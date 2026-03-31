Αρχισαν τα όργανα, και άρχισαν με ένταση και χωρίς υπεκφυγές και δολιχοδρομίες. Αρχισαν κανονικά, και το ραντεβού δόθηκε ήδη – είναι για την Παρασκευή που μας έρχεται. Στη Βουλή. Συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για τις υποκλοπές. Τόσο από το παρακρατικό μηχανάκι που είχαν στήσει οι Ισραηλινοί της Intellexa όσο και από την κρατική ΕΥΠ – γιατί μου φαίνεται ότι ξεχνιόμαστε, πως αποδείχθηκε ότι τα ⅔ των παρακολουθουμένων από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, μετά τους έκανε δικούς της «πελάτες» η ΕΥΠ. Ή και το ανάποδο, μικρή σημασία έχει. Αλλά ό,τι συνέβη, συνέβη, και έχει καταγραφεί από διάφορες πλευρές.

Πώς άρχισαν να όργανα; Ιδού: είπε κάτι – τα γνωστά – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περί των παρακολουθήσεων, στη «γραμμή» «άθλιοι ιδιώτες» και τα ρέστα, αρνήθηκε να απαντήσει γιατί – και κυρίως με τι – εκβιάζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ο Ταλ Ντίλιαν και τότε παρενέβη στη μέση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Τσουκαλάς. Που έθεσε το ερώτημα, το οποίο καθένας μας σκέφτεται:

«Τι φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου και δεν διαψεύδει τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που εμπλέκει την κυβέρνηση με το Predator; Πώς ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης να τον υπονοεί ως “Νίξον” ο κ. Ντίλιαν; Τα υπόλοιπα, την Παρασκευή στη Βουλή».

Ελα ντε, πώς τα ανέχεται αυτά; Αλλη απορία. Στο μεταξύ εμείς, ας ευθυμήσουμε κάπως. Προτείνω να αρχίσουμε να τραγουδάμε το

«Αρχισαν τα όργανα, σήκω απ’ τη θέση σου

Χόρεψε ζεϊμπέκικο, λύγισε τη μέση σου

Χτύπησε τα πόδια σου, πάνω στον ασίκικο σκοπό

Ετσι μου γουστάρεις, έτσι σ’ αγαπώ

Χτύπησε τα πόδια σου, πάνω στον ασίκικο σκοπό

Ετσι μου γουστάρεις, έτσι σ’ αγαπώ».

Τραγούδι του Νίκου Γούναρη, που έσπαγε ταμεία στη δεκαετία του ’50, και το βρήκα πολύ επίκαιρο, ενόψει της Παρασκευής…

Εμμονική στάση

Αν και τον έχω ικανό τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ την Παρασκευή να καταγγείλει τον Ανδρουλάκη (που ζητάει τη συζήτηση) ότι… μόνος του οργάνωσε την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και το Predator, για να τον… δυσφημήσει, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι δέχεται εισηγήσεις για το πώς πρέπει να το χειριστεί.

Η επικρατέστερη είναι να μην πάει σε σκληρή γραμμή, αλλά να αναγνωρίσει ότι έδρασε ανεξέλεγκτα και εν αγνοία της κυβέρνησης ένας άθλιος μηχανισμός ιδιωτών, για τον οποίο η κυβέρνηση όχι μόνο δεν φέρει καμία ευθύνη, αλλά μόλις αντελήφθη τι συνέβαινε τους έστειλε στη Δικαιοσύνη.

Κατά την εισήγηση αυτή, μια τέτοια στάση θα αφαιρέσει επιχειρήματα όχι μόνο από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τους αρχηγούς των υπολοίπων κομμάτων, σε τρόπο τέτοιο που να μην μπορούν να χρεώσουν τίποτε ούτε στον Πρωθυπουργό ούτε στην κυβέρνηση.

Εδώ βέβαια, πρέπει να ανακαλύψει ένα ισχυρό επιχείρημα, για να υπερασπιστεί την άρνηση της ΕΥΠ, που τελεί υπό την εποπτεία του, αποκλειστικά, να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να ενημερώσει απευθείας τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη για ποιον λόγο τον παρακολουθούσε. Αν δεν έχει σχέση ούτε ο ίδιος ούτε η κυβέρνησή του με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ποιος λόγος υπαγορεύει αυτή την εμμονική στάση;

6+1 αναπάντητα ερωτήματα

Δεν ξέρω λοιπόν ποιος τα σκέφτεται αυτά τα περί «στριμώγματος» της αντιπολίτευσης, αλλά όποιος και να είναι αυτός, είναι πολύ μακριά νυχτωμένος. Το παραμύθι με τους «ιδιώτες», δεν πρόκειται να κόψει πολλά εισιτήρια, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί:

1. Ποιος είναι αυτός που εισήγαγε στην Ελλάδα το κατασκοπευτικό λογισμικό, το νομιμοποίησε και εν συνεχεία επετράπη στους κατόχους του να το εξάγουν σε τρίτες χώρες;

2. Ποιος υπέγραψε τη σύμβαση για την προμήθεια του Predator από την ΕΥΠ; Ηταν υπηρεσιακός, ας πούμε ο πρώην διοικητής Κοντολέων ή ήταν κάποιος πάνω από αυτόν;

3. Ποιος υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση για το ίδιο σύστημα;

4. Πόσο κόστισαν στο ελληνικό Δημόσιο οι δύο προμήθειες;

5. Τι έχει γίνει το υλικό των παρακολουθήσεων, υπουργών, του αρχηγού της αντιπολίτευσης, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων, πολιτικών κ.λπ.;

6. Ποιος το έχει στα χέρια του αυτό το υλικό και τι από όλο αυτό έχει διαθέσει σε τρίτους;

7. Με αυτό το υλικό απειλεί κυβέρνηση και Πρωθυπουργό ο Ταλ Ντίλιαν ή πρόκειται για κάτι άλλο, όπως λ.χ. η σύμβαση την οποία έχει υπογράψει η Intellexa με κάποιον κυβερνητικό φορέα ή και την ίδια την κυβέρνηση;

Οπως γίνεται αντιληπτό, κάποιος δεν θα περάσει καλά την Παρασκευή, καθόλου καλά…

Ζήτημα αξιοπρέπειας

Και υπάρχει και ένα άλλο, σοβαρό, επίσης, ζήτημα. Είναι αυτό της παρακολούθησης ενός μεγάλου αριθμού μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Αδωνις προσπάθησε να σύρει τον χορό τού «δεκάρα δεν δίνω για το ποιος με παρακολουθεί – δεν έχω τίποτε να κρύψω», αλλά στο τέλος της ημέρας βρέθηκε να χορεύει μόνος του στην πίστα.

Ουδείς άλλος τον ακολούθησε σ’ αυτόν τον χορό. Και δεν είναι λίγοι. Τους απαριθμώ: Κ. Χατζηδάκης, Γ. Γεραπετρίτης, Ν. Δένδιας, Β. Κικίλιας, Χρ. Σταϊκούρας, Ολ. Κεφαλογιάννη, Γ. Μυλωνάκης. Μερικούς δεν τους παρακολουθούσαν ως μονάδες, τους παρακολουθούσαν οικογενειακώς (βλέπε τα ζευγάρια Χατζηδάκη – Κικίλια – Μυλωνάκη). Τον φουκαρά τον Κωστή Χατζηδάκη ταυτόχρονα τον παρακολουθούσε και η ΕΥΠ. Είναι ένα ερώτημα αν όλοι αυτοί την Παρασκευή θα βρίσκονται στη Βουλή και πολύ πιθανόν να χειροκροτούν κιόλας τον Πρωθυπουργό, που θα τα λέει τόσο… ωραία, για μια υπόθεση που αγγίζει και τους ίδιους. Πόσοι όμως κρατιούνται με το ζόρι να μην καταθέσουν κι αυτοί μια μήνυση, να γίνει κανονικό… Κούγκι το Μέγαρο Μαξίμου; Ναι, ξέρω, είναι ισχυρό εμπόδιο για να μην την υποβάλουν, ότι αν το κάνουν, θα φύγουν από την κυβέρνηση. Ομως πόσο άλλο να αντέξει η αξιοπρέπειά τους;

Αντιπολίτευση μέσω τηλεόρασης

Τσίπρας μπαγασάκος, νούμερο δύο. Την Παρασκευή στη Βουλή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τις υποκλοπές, Πέμπτη βράδυ στον ΑΝΤ1, στον Νίκο Χατζηνικολάου αυτός, να μας αναλύσει το θέμα, και φυσικά να καταγγείλει τον Κυριάκο τον Α’ ως ηθικό αυτουργό των παρακολουθήσεων. Θα μπορούσε να την κάνει άλλη μέρα τη συνέντευξη; Θα μπορούσε. Θα έπρεπε; Θα έπρεπε. Γιατί δεν το έκανε, και προσπαθεί να πάρει την μπουκιά από το στόμα της αντιπολίτευσης; Απάντηση: Γιατί είναι ο Τσίπρας. Δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις.

Πού θα βρεθεί δεκανίκι;

Ωραία τα είπε χθες (στον ΣΚΑΪ) ο δήμαρχος Αθηναίων για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την απόφαση που έλαβε για τη μη συνεργασία μετεκλογικά με τη ΝουΔου. «Διακρίνω έναν εκνευρισμό στην κυβέρνηση» σημείωσε, και πρόσθεσε ότι «μέχρι χθες κάποιοι μας θεωρούσαν συμπλήρωμα, αυτό χθες τελείωσε». Το σωστό να λέγεται. Εδώ τώρα ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, ακόμη μεγαλύτερο. Είναι αυτό που λέει με ποιον θα συνεργαστεί η ΝουΔου μετεκλογικά, από τη στιγμή που το έργο «τσόντα ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσουμε» τελείωσε. Πού θα βρεθεί δεκανίκι; Ο μόνος κατάλληλος να απαντήσει είναι πλέον ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’. Ποιος θα βάλει πλάτη για να ξαναγίνει Πρωθυπουργός; (Αυτοδυναμία δεν υπάρχει, ούτε στον αιώνα τον άπαντα…