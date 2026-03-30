Λαχτάρα στη Ρουμανία με τον ομοσπονδιακό προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο 80χρονος κόουτς, πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, έχασε τις αισθήσεις του χθες το πρωί κατά τη διάρκεια μίτινγκ με το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες πριν από την έναρξη της προπόνησης της Εθνικής Ρουμανίας και στη συνέχεια το ταξίδι για την Μπρατισλάβα όπου απόψε θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως τη στιγμή που μιλούσε στους παίκτες αισθάνθηκε αδιαθεσία. «Σταμάτησε να μιλά, κάθισε στην καρέκλα χωρίς να αντιδρά, δείχνοντας πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει».

Πηγές από την εθνική ομάδα ανέφεραν πως ο Λουτσέσκου ήταν εξαντλημένος μετά την ήττα από την Τουρκία στα ημιτελικά των πλέι οφ που άφησε τη Ρουμανία εκτός Μουντιάλ. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου διακομίστηκε οι γιατροί διέγνωσαν πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέφερε από διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Υποβλήθηκε σε αγγειογραφία, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για 2-3 μέρες για περαιτέρω έλεγχο. Σε δηλώσεις του σε ρουμανική ιστοσελίδα ο Λουτσέσκου είπε πως είναι μια χαρά και ξεπέρασε το πρόβλημα αλλά συνεχίζει να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Η ρουμανική ομοσπονδία εξετάζει την περίπτωση ματαίωσης του φιλικού αγώνα με τη Σλοβακία. Αν δεν τα καταφέρει της ομάδας θα ηγηθεί ο Ιονέλ Γκάνε.

