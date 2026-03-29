Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εθνική Ρουμανίας, όταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια προπόνησης το πρωί της Κυριακής (29/3).

Ο έμπειρος τεχνικός μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στην οικογένειά του όσο και στους ανθρώπους της εθνικής ομάδας, με τον γιο του, Ραζβάν Λουτσέσκου, να τοποθετείται μέσω δηλώσεών του στη Gazeta Sporturilor.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το επεισόδιο, στα πιθανά αίτια που το προκάλεσαν, αλλά και στις στιγμές που ακολούθησαν, επιχειρώντας να καθησυχάσει για την πορεία της υγείας του πατέρα του.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λουτσέσκου

«Θύμωσα πολύ όταν άρχισα να αναλύω τον αγώνα με την Τουρκία, παρόλο που είχαν ήδη περάσει τρεις μέρες. Και από αυτή την κατάσταση νευρικότητας ένιωσα ναυτία. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα πλέον να αναπνεύσω κανονικά.

Δεν έπαθα καρδιακή ανακοπή σε καμία περίπτωση, επειδή είδα ότι κάποιοι το έγραψαν αυτό. Ήταν μαρμαρυγή. Η πρώτη φορά που μου συνέβη ήταν όταν ήμουν στην Μπρέσια. Έκανε πολύ κρύο έξω τότε και με πήγαν στο νοσοκομείο.

Μου είπαν ότι αν δεν ξεπεράσω την μαρμαρυγή μόνος μου, τότε το επόμενο πρωί θα μου έκαναν ηλεκτροσόκ, αλλά το πρωί ο σφυγμός μου είχε επανέλθει. Μετά, είχα αυτό με την μαρμαρυγή στο τέλος του περασμένου έτους. Και τώρα πάλι. Θα κάνω άλλη μια σειρά εξετάσεων.

Πού αλλού μπορώ να πάω; Ποιος θα με αφήσει να φύγω μετά από όλο αυτό το χάος που έγινε σήμερα; Ελπίζω τα παιδιά να τα καταφέρουν και χωρίς εμένα, αν και δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα ενός τέτοιου αγώνα και γιατί η FIFA αποφάσισε έτσι.

Κάναμε κάποια λάθη… Και στη φάση του γκολ, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι… Δεν μπορεί… γι’ αυτό ήμουν τόσο θυμωμένος. Οι Τούρκοι, μετά το 60-65ο λεπτό, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τον ρυθμό και τότε θα μπορούσαμε να τους είχαμε εκπλήξει.

Ακόμα και ο Τζόρτζιο Μαρκέτι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, μου έστειλε μήνμα. Οι Ιταλοί, οι Τούρκοι, οι Ουκρανοί… πραγματικά συγκλονίστηκα βλέποντας πόσοι άνθρωποι με σκέφτονταν. Το τηλέφωνό μου ήταν ουσιαστικά μπλοκαρισμένο. Ευχαριστώ όλους για τις καλές τους σκέψεις και τους λέω ότι τώρα είμαι καλά».

Ο Ρουμάνος τεχνικός ουσιαστικά έβαλε και τέλος στην ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο μετά το τελευταίο επεισόδιο με την υγεία του: «Αυτό είναι όλο, τελείωσε. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο, πιο σημαντικό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της γενιάς. Οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ ταλέντο. Με υποστήριξη, αυτοί και ο νέος προπονητής θα μπορέσουν να πετύχουν καλά αποτελέσματα, είμαι πεπεισμένος».