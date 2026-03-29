Νομοθετική πρωτοβουλία παρουσίασε ομάδα Δημοκρατικών νομοθετών στις ΗΠΑ, με στόχο την παύση κατασκευής ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Ο εισηγητής και γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, ανέφερε: «Παρά τις σημαντικές επιπτώσεις της για κάθε Αμερικανό, ελάχιστη συζήτηση γίνεται στην πρωτεύουσα για την τεχνητή νοημοσύνη. Φοβάμαι ότι το Κογκρέσο είναι απροετοίμαστο για τις κοσμογονικές αλλαγές που έρχονται». Μία προσωρινή παύση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, υποστηρίζουν οι εισηγητές, θα προσφέρει πίστωση χρόνου στην αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να εκπονήσει αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας.

«Η ΤΝ και η ρομποτική προκαλούν τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χούφτα ολιγάρχες να αναμορφώσουν την οικονομία, τη δημοκρατία και το μέλλον της ανθρωπότητας», ανέφερε ο Σάντερς.