Η σύγχρονη επιστήμη της ευζωίας έχει μετακινηθεί από τη λογική της απλής αποφυγής του πόνου προς την έννοια της «ζωής που αξίζει να τη ζει» το ζώο (Mellor, 2016) Δηλαδή, δεν αρκεί ένα σκυλί να μην πεινά, να μη διψά ή να μην πονά. Η ελαχιστοποίηση αυτών των αρνητικών καταστάσεων απλώς τις ουδετεροποιεί· δεν δημιουργεί αυτόματα θετικά συναισθήματα (Mellor, 2016).

Στο εκτεταμένο μοντέλο των Five Domains, η ευζωία συνδέεται με το σύνολο των συναισθηματικών εμπειριών του ζώου — αρνητικών και θετικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη «θετική συναισθηματική εμπλοκή» (positive affective engagement): την ενεργή, εθελοντική συμμετοχή του ζώου σε συμπεριφορές που το ίδιο βρίσκει ανταποδοτικές, όπως εξερεύνηση, τροφοσυλλογή, κοινωνική αλληλεπίδραση και παιχνίδι (Mellor and Beausoleil, 2015)

Αντίθετα, η έλλειψη ευκαιριών για τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να συνδέεται με αρνητικές καταστάσεις όπως ανία, απογοήτευση ή παραίτηση (Mellor and Beausoleil, 2015). Eνα σκυλί που «δεν κάνει τίποτα» ίσως δεν είναι ήρεμο – ίσως απλά του έχει απαγορευτεί το να ζει.

Η πραγματική ευζωία φαίνεται στη ζωντάνια: στο ενδιαφέρον για το περιβάλλον, στη διάθεση για αλληλεπίδραση, στην περιέργεια.

Eνα σκυλί μπορεί να είναι ήρεμο και να ξεκουράζεται, αλλά έχει και στιγμές ενέργειας, εξερεύνησης και παιχνιδιού πολλές φορές μέσα στη μέρα.

Ο δικός σας σκύλος κάθεται αμέτοχος όλη μέρα ή είναι σε αναζήτηση ευχάριστων δραστηριοτήτων συνεχώς;

Η σιωπή δεν είναι δείκτης ευζωίας.

Η συμμετοχή είναι.

Ο Αλέξανδρος Παράσχης είναι υπεύθυνος της σχολής εκπαιδευτών Dog Friendly Academy