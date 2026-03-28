Για όσους γνωρίζουν το πώς λειτουργούν οι ομάδες στο εσωτερικό τους, δεν πρέπει να ήταν κεραυνός εν αιθρία η γνωστοποίηση από τον Σαλάχ του τέλους της συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι. Τα σύννεφα που είχαν μαζευτεί στον μουντό ουρανό του Λίβερπουλ ασφαλώς και δεν έφευγαν εύκολα.

Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο παραλίγο να γίνει έκρηξη στην πόλη των Κόκκινων, καθόσον ο Σαλάχ είχε δώσει μια συνέντευξη εκρηκτική και έλεγε, ούτε λίγο ούτε πολύ, πως με τον προπονητή του, τον Αρνε Σλοτ, δεν είχε την παραμικρή σχέση. Εφτασαν στα άκρα οι δυο τους καθόσον ο ολλανδός μάνατζερ άφησε στον κανονιέρη τρεις συνεχόμενες φορές στον πάγκο, κάτι που δεν είχε βιώσει ο στράικερ άλλη φορά. Αφήστε για τις φήμες περί μυθικής πρότασης από τη Σαουδική Αραβία – τα λες όλα αυτά περασμένα αλλά (για κάποιους) καθόλου ξεχασμένα.

Τέτοια προβλήματα μεσούσης της σεζόν αν λύνονται, αυτό συμβαίνει με τη μέθοδο «το κρύβουμε κάτω από το χαλί». Γιατί ό,τι ραγίζει, δύσκολα ξανακολλάει. Η δε σχέση του Σλοτ με τον Σαλάχ βελτιώθηκε, δεν έγινε όμως όπως στο παρελθόν πολύ απλά γιατί αυτό μοιάζει με ευχολόγιο και το ποδόσφαιρο είναι πραγματική αθλητική ζωή. Ο Σαλάχ λέει «αντίο» και αφήνει ένα συμβόλαιο που του αποφέρει κοντά στις 400.000 στερλίνες την εβδομάδα.

Προφανώς και θα βρει έναν επόμενο σταθμό, η μπογιά του περνά ακόμη, βάζει γκολ με το τσουβάλι και μολονότι θα συμπληρώσει τον Ιούνιο τα 34 χρόνια του, ποντάρει στο αναμφισβήτητο γεγονός πως η διάρκεια ζωής ενός αθλητή έχει επιμηκυνθεί. Με την είσοδό της στην οκτάδα του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά κυρίως με την απόδοση του συνόλου, η Λίβερπουλ πείθει πως διανύει μια γόνιμη περίοδο στη σεζόν. Ισως την καλύτερη εδώ και μήνες.

Ο Σαλάχ σημειώνει ξανά γκολ, δείχνει να βρίσκει τη φόρμα του και ο Σλοτ ελπίζει πως θα αλλάξει τη γνώμη σε όσους πίστευαν πως γύρισε η κλεψύδρα για τον ίδιο, άρα θα συνεχίσει. Μπορεί πάλι να θέλει να δώσει με νέα πρόσωπα ένα διαφορετικό στυλ σε μια ομάδα που εδώ και εννιά χρόνια πόνταρε στον Σαλάχ και τη μηχανή των γκολ που αυτός αντιπροσώπευε. Τώρα, υπάρχουν οι Βιρτζ, Χάκπο, Ισακ, Εκιτικέ και ποιος ξέρει ποιος άλλος θα κληθεί να μπει στα παπούτσια του αιγύπτιου αστέρα.

Οσα συνέβησαν τον χειμώνα θυμίζουν εκεχειρία. Για το κοινό καλό. Αναγκαστική συμβίωση δύο διαφορετικών χαρακτήρων. Αλλά κάποιες φορές, τέτοιες «δύσκολες σχέσεις» φέρνουν το καλύτερο φινάλε, έναν θρίαμβο. Λέτε να το δούμε αυτό με την περίπτωση της Λίβερπουλ;