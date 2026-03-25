Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το Άνφιλντ μετά από εννέα χρόνια, η Λίβερπουλ έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «RMC Sport», οι «Reds» έχουν επικεντρωθεί σε δύο βασικές περιπτώσεις παικτών που μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του Σαλάχ στα άκρα της επίθεσης.

Πρώτος στη λίστα είναι ο Μάικλ Ολίσε, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και ξεχωρίζει στην Ευρώπη για τα γκολ και τις ασίστ του. Ωστόσο, η περίπτωση του θεωρείται σύνθετη, καθώς οι Βαυαροί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν, έχοντας συμβόλαιο μαζί του μέχρι το 2029.

Εναλλακτικά, η Λίβερπουλ παρακολουθεί τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται σε καθυστερημένες διαπραγματεύσεις ανανέωσης με τον σύλλογο. Οι «Reds» παραμένουν σε επαγρύπνηση, έτοιμοι να κινηθούν αν οι συζητήσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Με το αντίο του Σαλάχ να πλησιάζει, η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να επενδύσει σημαντικά για να καλύψει το κενό του Αιγύπτιου σταρ, με τη θερινή μεταγραφική περίοδο να αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον για τους φίλους της ομάδας.